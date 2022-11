La Audiencia Nacional le devuelve al Supremo la causa sobre las supuestas escuchas con Pegasus

Pegasus. La Audiencia Nacional (AN) acordó devolver al Tribunal Supremo (TS) la causa sobre las supuestas escuchas a través del ‘software’ espía Pegasus a las que se habrían visto sometidos el expresidente catalán Joaquim Torra y el ex vicepresidente primero de la Mesa del Parlament Josep Costa.

En un auto del pasado 3 de noviembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN remite las actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que reconsidere su competencia para conocer el recurso interpuesto por Torra y Costa, precisamente, ante el Alto Tribunal.

Fue el pasado mes de mayo cuando ambos presentaron ante el Supremo un recurso para la protección de los derechos fundamentales contra la presunta intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y/o almacenamiento de la información y comunicaciones de los recurrentes por parte del Gobierno de España y la Administración General del Estado.

A su juicio, la competencia de este caso recaía en el Supremo porque consideraban que el supuesto tratamiento ilícito de sus datos personales por parte del presidente del Gobierno y por el Ejecutivo debía estudiarse en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.

Sin embargo, los magistrados del Supremo coincidieron con las alegaciones formuladas por el Abogado del Estado en que, como la actuación de control se atribuye al secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la competencia para atender el caso era de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Esta decisión de la AN de remitir la causa al TS llega después de que Torra y Costa presentasen el pasado mes de octubre un texto de alegaciones contra la petición del Gobierno de no admitir su recurso por el caso ‘CatalanGate’. El Ejecutivo argumentó entonces que no se les había espiado. EP