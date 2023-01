La coronación de Carlos III será una celebración de tres días e incluye un concierto en el castillo de Windsor

El Palacio de Buckingham ha ofrecido este fin de semana nuevos detalles sobre la coronación del rey Carlos III de Inglaterra y la reina consorte Camilla Parker-Bowles que tendrá lugar desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de mayo de 2023, cuya celebración incluirá un concierto abierto al público en el castillo de Windsor.

La ceremonia estará presidida por el Arzobispo de Canterbury y el servicio reflejará “el actual papel del monarca y mirará hacia el futuro, al tiempo que se arraigará en las tradiciones y la pompa de antaño”, ha afirmado el comunicado real.

La celebración, de tres días de duración, se concentrará en el primer fin de semana de mayo. El sábado 6 tendrá lugar la coronación en la Abadía de Westminster, la procesión del monarca y los saludos reales desde el Palacio de Buckingham. El domingo 7 de mayo se celebrará un concierto en el castillo de Windsor y el acto del ‘Gran Almuerzo de la Coronación’. El último día, el lunes 8, estará dedicado a las acciones de programas de voluntariado.

El día 7 de mayo el canal de noticias británico BBC y los estudios de la BBC organizarán y retransmitirán en directo en el castillo de Windsor un concierto especial de la coronación, el cual permitirá el acceso al público con la venta de miles de entradas.

Según ha anunciado el comunicado real, a través de una votación nacional organizada por la BBC, varios miles de personas serán seleccionadas para recibir entradas gratuitas para el Concierto de la Coronación en el Castillo de Windsor.

Al concierto asistirán también voluntarios de las asociaciones benéficas de los reyes de Inglaterra y contará con “una orquesta de talla mundial que interpretará los temas musicales favoritos de algunos de los artistas más importantes del mundo”, ha agregado el comunicado.

Además, contará con actuaciones de bailarines, apoyo de puesta de escena y efectos especiales situados en el jardín este del castillo.

Ese mismo día tendrá lugar el denominado ‘Gran Almuerzo de la Coronación’ --The Coronation Big Lunch--, el cual invitará a todos los vecinos y comunidades del país “a compartir comida y diversión”.

Por último, el 8 de mayo se celebrará el día de ‘La Gran Ayuda’ --The Big Help Out-- el cual anima a la gente a participar en los programas de voluntariado que se están llevando a cabo en sus áreas locales.



