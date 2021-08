La electricidad, que batirá un nuevo récord, dispara la cesta de la compra al 3,3%

Tal y como estaba previsto, la sucesión de récords históricos del precio de la electricidad repercute de manera notable en la evolución de la cesta de la compra, que se dispara a sus tasas más altas en nueve años.

Así lo constata el indicador adelantado publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se observa que el índice de precios de consumo subió en agosto hasta el 3,3 % interanual.

Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de cuatro décimas respecto a la tasa interanual registrada en julio (2,9 %) y sumaría el sexto mes consecutivo al alza de la inflación hasta alcanzar unos valores nunca vistos desde octubre de 2012. El principal responsable de esas cuatro décimas de aumento fue el encarecimiento de la luz que hoy volverá a batir una nueva plusmarca histórica.

Por franjas horarias. Así será después de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se situara para este martes en 130,53 euros megavatio hora (MWh), con lo que cerrará agosto casi un 5 % por encima (unos seis euros) de los 124,45 euros/MWh registrados para este lunes. Por franjas horarias, este precio, en el que se cruza la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica, oscilará mañana entre los 137,46 euros/MWh que costará entre las 22:00 y las 23:00 horas, y los 123,35 euros/MWh, entre las 17:00 y las 18:00 horas.

Según los datos del operador del mercado ibérico OMIE consultados por Efe, en comparación interanual, el pool, referencia en España para calcular la tarifa regulada que se paga en unos 10 millones de hogares, será más del triple de los 42,01 euros/MWh que costaba el último día de este mismo mes en 2020

Con este panorama, para el profesor de OBS Business School Eduardo Irastorza "es de esperar que a lo largo del año haya sucesivos nuevos récords" del precio de la electricidad. “Parece que nada va a detener este ascenso", señala a EFE, por lo que "todo hace indicar que la inflación seguirá su curso ascendente", también en el caso de la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni los productos energéticos ni los alimentos no elaborados. El profesor de EAE Business School Víctor Ruiz considera que, aunque hay que seguir alerta ante la evolución de la inflación, "es verdad que (los datos) vienen un tanto distorsionados, ya que al tomarse como referencia los mismos meses que el año anterior, que es una situación muy excepcional por culpa de la pandemia, (...) no terminan de reflejar exactamente la realidad continuada".

LA INFLACIÓN SUBYACENTE, 2,6 PUNTOS POR DEBAJO DE LA GENERAL. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima, hasta el 0,7 %, con lo que se sitúa más de dos puntos y medio por debajo del IPC general. De esta forma, sumaría cuatro meses al alza, pero con una evolución mucho más moderada que la del indicador general, que refleja la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos.

En agosto la tasa estimada para el IPC armonizado (IPCA) fue igual a la del IPC general, al situarse en el 3,3 %, cuatro décimas por encima de la registrada el mes anterior. La variación mensual estimada del IPCA (que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro) también fue del 0,4 %

UGT apunta a subir salarios. Para UGT, el dato adelantado de inflación muestra la "imperiosa" necesidad de subir los salarios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Defiende que la recuperación solo podrá consolidarse si las rentas de los trabajadores ganan poder de compra, ya que así se reanimará el consumo, la actividad y el empleo, a la vez que se reducirán las desigualdades. Frente a la escalada del precio de la luz, reclama al Gobierno que acabe con la especulación, que amplíe el bono social y que apueste de forma decidida por una empresa energética pública.