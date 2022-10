La estimación de voto del PSOE se dispara y Vox se hunde al 8,8 %

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre, dado a conocer este lunes, eleva 3,5 puntos la estimación de voto del PSOE hasta llegar al 32,7%, su cota más alta de la legislatura, y vuelve a situar a los socialistas en cabeza, ahora con una ventaja de cuatro puntos sobre el PP, que se queda en un 28,7%.

En tercera posición repite Unidas Podemos con un 12,7%, mientras que Vox se hunde y baja de los dos dígitos por primera vez en la legislatura, anotándose sólo un 8,8%. Ciudadanos sigue por debajo del 3 por ciento (este mes un 2,7%).

La encuesta se basa en 3.771 entrevistas telefónicas realizadas los diez primeros días de octubre a ciudadanos de 1.184 municipios, y el margen de error es de más/menos 1,6%. En esos días la actualidad política estaba marcada por la presentación de los Presupuestos Generales de 2023, la crisis entre ERC y Junts en Cataluña, y el diálogo entre el Gobierno y el PP para renovar el Poder Judicial, entre otros asuntos principales.

Voto Directo. Al preguntar a los encuestados a qué partido votarían si las elecciones fueran mañana mismo, lo que se conoce como ‘voto directo’, un 23,8% ya adelantaba su intención de apoyar al PSOE frente a un 22,1% que tiene decidido votar al PP. Eso sí, no todos contestan a la pregunta ya que un 12,1% no tenía aún nada decidido, un 5% prefería no responder, y un 7,1% apostaba por abstenerse.

Si a eso se añaden las simpatías mostradas por los encuestados en otra pregunta, la diferencia entre los dos grandes partidos se duplica hasta los 3,6 puntos, con un 27,4% para el PSOE y un 23,8% para el PP.

Con todas las respuestas a la encuesta y el modelo de estimación de voto del catedrático Antonio Alaminos y del propio presidente del CIS, José Félix Tezanos, la encuesta concluye otorgando al PSOE una estimación de voto del 32,7%, que es su mejor dato de la legislatura. Supone 3,5 puntos más que en la encuesta del mes anterior y 4,7 puntos más que el resultado con el que ganó las elecciones de noviembre de 2019.

Con ello, el PSOE amplía hasta los 4 puntos su ventaja sobre los ‘populares’, dando la vuelta al empate técnico de septiembre (0,7 puntos) y a la distancia de casi dos puntos que le sacó el PP el pasado julio, la única vez que el CIS de Tezanos no dio la victoria a los socialistas.

El PP, por su parte, se queda en un 28,7%, apenas tres décimas más que en septiembre y por debajo de su récord de julio, el 30,1% que marcó en pleno ‘efecto Feijóo’. En todo caso, está ocho puntos por encima de su resultado electoral de 2019.