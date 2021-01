La Fiscalía, favorable a mantener por el momento las catalanas el 14-F

Barcelona. La Fiscalía de Cataluña pide mantener la fecha de las elecciones catalanas el 14F, de forma cautelar, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resuelve si anula el decreto del Govern que el pasado viernes las aplazaba al 30 de mayo.

Así se pronunció el ministerio público en un escrito remitido a la sala contenciosa del TSJC, que en las próximas horas debe decidir si mantiene la suspensión del decreto del Govern, antes de resolver sobre los recursos que un particular y varias formaciones políticas presentaron contra el aplazamiento electoral.

En su escrito, en el que no avanza cuál será su posición, la Fiscalía coincide con el TSJC en que si el decreto no se suspende, “con toda probabilidad, si no plena seguridad”, sería “inviable” celebrar las elecciones el 14 de febrero, con lo que los recursos “perderían su finalidad”.

Para el ministerio público, levantar la suspensión del aplazamiento “equivaldría de facto, de adoptarse en el presente momento, a una anticipación del fallo (desestimatorio)” y se consolidaría “irremediablemente la eventual infracción del ordenamiento jurídico y, en su caso, la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los recurrentes”.

Por el contrario, abunda la Fiscalía, el aplazamiento electoral al 30 de mayo o, en su caso, a fechas posteriores “no se verían necesariamente afectadas por la tramitación de los procedimientos judiciales iniciados”. efe