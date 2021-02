La Fiscalía señala que Bárcenas “no dice nada que no se supiese”

La Fiscalía Anticorrupción ve con escepticismo las confesiones que Luis Bárcenas le ha trasmitido sobre la caja B del PP y su presunta financiación irregular, puesto que “no dice nada que no se supiese” ni aporta apruebas que acrediten nuevos delitos.

Según fuentes de la Fiscalía consultadas por Efe, lo declarado en la carta en la que se compromete a colaborar con la justicia y que ha remitido a Anticorrupción a días de que comience el juicio por el presunto pago en negro de la reforma de la sede de los populares con dinero de esa caja B, puede tener cierta trascendencia política, pero “nula” trascendencia penal.

Así, según las fuentes, lo que dice de las donaciones con las que se habría nutrido esa contabilidad paralela, en la época en que se hicieron, no era constitutivo de delito, como ya quedó acreditado en la instrucción del caso, elevado a la sala de lo penal para su enjuiciamiento en 2015.

En cuanto al presunto delito contra la Hacienda Pública por no haber declarado el pago de los sobresueldos que el extesorero asegura que se pagaron con el dinero de esas donaciones a dirigentes del partido, entre ellos al expresidente Mariano Rajoy, habrían prescrito, tal y como ya se estableció en su momento.

La Fiscalía resta por tanto trascendencia al nuevo testimonio de Bárcenas en esta causa que comienza a enjuiciarse el próximo lunes, y considera que, al menos, sus afirmaciones tendrían que ir acompañadas de diferentes pruebas documentadas.

En cuanto a la parte de la investigación que continúa abierta y en la que el juez Santiago Pedraz trata de determinar si las donaciones anotadas en esa contabilidad B tenían como objetivo finalista el de obtener adjudicaciones públicas, también duda que aporte nada nuevo, ya que podría él mismo acabar imputado por otro delito de cohecho.

En este sentido, cabe destacar que Bárcenas ya era algo ambiguo en su carta, donde señalaba que la “inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista”, entendiendo por ello la adjudicación de obra pública, “sin perjuicio, de que puedan existir, algunos concretos casos” en los que sí fue así.

De hecho, esta pieza, surgida de la causa sobre la caja B, se abrió en 2017 a raíz de que el líder de Gürtel Francisco Correa señalara en el juicio por el que el extesorero se encuentra actualmente cumpliendo condena junto a su esposa, Rosalía Iglesias, que cobró comisiones por muchas obras y que de ese dinero le daba el 2 o el 3 % a Bárcenas, por conseguir obras en ministerios como los de Fomento o Medio Ambiente, lo que éste negó rotundamente.

Ante esa revelación, el anterior instructor de la caja B, José de la Mata, citó a Correa y éste se negó a declarar sobre lo que había dicho en el juicio, lo que llevó al magistrado a reprochar que su colaboración fuese “a la carta”.

Respecto a los posibles beneficios penitenciarios que Bárcenas trate de conseguir para él y su mujer con esa actitud colaboradora, las fuentes indican que es algo completamente independiente de las circunstancias penales.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acusó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez de “filtrar” las acusaciones del extesorero de los populares por estar en plena campaña de las elecciones catalanas del 14F, y se desvinculó de la supuesta financiación irregular, que enmarca en el pasado.

“Ese PP ya no existe”, dijo en una entrevista con Cope, en la que argumentó que los militantes le eligieron hace dos años en primarias “para pasar página de cualquier conducta no ejemplar”.

Subrayó que “el PP ahora mismo no tolera ninguna práctica irregular” y que no le temblará “el pulso” con “cualquiera que haya hecho algo irregular, sea quien sea”, cuando se haya juzgado y no por acusaciones sin pruebas, ya que no es un “justiciero”.