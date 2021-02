La participación a las 13.00 horas es del 22,7 %, 12 puntos menos que en 2017

Barcelona (EFE) La participación en las elecciones al Parlament a las 13.00 horas se sitúa en el 22,77 por ciento del censo, casi 12 puntos menos que en las autonómicas de 2017, cuando a esa hora alcanzaba ya el 34,69 por ciento, un año en que la afluencia a las urnas alcanzó un récord. El conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, ha informado este domingo en rueda de prensa de los primeros datos de participación en la jornada electoral de este 14 de febrero en Cataluña, que constatan una notable caída respecto de los anteriores comicios autonómicos. Por demarcaciones, en Barcelona la participación era del 22,5 por ciento, en Girona del 24,1 por ciento, en Tarragona del 22,6 por ciento y, finalmente, en Lleida del 24,1 por ciento.

Solé ha señalado que aún es pronto para hacer un análisis profundo sobre la caía de la participación durante esta mañana, pero ha avanzado que hay tres elementos que pueden explicarla.

En este sentido, ha aludido al "contexto de pandemia en el que se celebran estas elecciones", y ha dicho que las cifras son asimilables a otros comicios organizados en estas fechas, por lo que considera que la menor participación era "previsible". Sobre este punto, Solé ha recordado a la ciudadanía que las medidas que se han establecido para ir a votar hacen que acudir a las urnas sea completamente seguro.

Otro factor que puede haber incidido en la menor participación es que se ha establecido una franja, de 9 a 12 horas, aconsejada para que acudieran a votar las personas más vulnerables frente a la covid, con una "densidad inferior de voto" respecto a la franja central, en la que espera que acudirá un mayor número de electores a votar.

Un tercer elemento que según Solé ha podido contribuir a esta menor participación en las primeras horas de la jornada es el incremento del 350 por ciento del voto por correo, un voto que se incorporará a las urnas al final de la jornada electoral.

Solé ha vuelto a destacar que esta mañana se han podido constituir el 100 por cien de las mesas en Cataluña y ha insistido en trasladar el mensaje a la ciudadanía de ejercer el voto con máxima seguridad, respetando las franjas de seguridad. EFE



CONSTITUIDAS TODAS LAS MESAS ELECTORALES

La totalidad de las 9.139 mesas instaladas en los 2.763 colegios electorales de Cataluña han quedado constituidas, según ha informado el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, este domingo. A través de las redes sociales, Solé ha comunicado que han quedado constituidas el 100 % de las mesas y ha agradecido "a todo el mundo por la responsabilidad y el compromiso cívico". Por su parte, el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña López, ha reconocido en declaraciones al canal de noticias 3/24 que "estamos mejor de lo previsto". Peña López ha explicado que las últimas 22 mesas en constituirse, por diferentes problemas que no ha detallado, pertenecían a colegios del área metropolitana de Barcelona, nueve de ellas en la Ciudad Condal.

El director general de Procesos Electorales ha recordado que la ciudadanía sólo salga "para votar" y que piense que "hoy no es una excepción, que solo salga diez minutos a votar, que tenemos coronavirus y que las personas en la mesa están expuestas", por lo que ha pedido a los electores que sean "especialmente cuidadosos, y usen la mascarilla, se laven las manos con el hidrogel que hay en los colegios y que mantengan las distancias". También ha pedido que, cuando se acuda a los colegios electorales, se evite hacer "aspavientos y se respete lo que dicen los responsables de seguridad sanitaria".

Preguntado sobre qué pasará si dentro de 15 días crece la epidemia por culpa del día electoral, Peña López ha dicho: "Si ello sucede, esa noche dormiré mal, porque hemos hecho todo lo posible y hemos extremado las medidas para que esto no pase y no haya contagios". "Espero que el 1 de marzo no haya ningún repunte ni ninguna sospecha de que nadie se ha podido contagiar en un colegio electoral", ha concluido el director general. EFE

La jornada de votaciones para elegir a los 165 diputados del Parlament ha arrancado con normalidad, según la información de la aplicación 14F habilitada por la Generalitat para este domingo. Un total de 5.624.044 electores están llamados a votar este domingo en Cataluña en algunas de las 9.139 mesas habilitadas en estos 2.763 colegios electorales.



Aceptadas 22.000 de las 34.000 alegaciones presentadas

Las juntas electorales han recibido un total de 34.000 alegaciones de personas que rechazaban formar parte de las mesas electorales en Cataluña, de las que unas 22.000 han sido aceptadas hasta ahora. El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha señalado en una comparecencia de prensa que este elevado número de alegaciones ha obligado a activar mecanismos de sustitución de los miembros de las mesas por parte de los ayuntamientos para garantizar la constitución de todas ellas.

Una de las opciones utilizada ha sido el uso de suplentes en mesas diferentes a las que les correspondían dentro del mismo colegio electoral, e incluso se han realizado traslados de estas personas de un colegio a otro. El Govern ha recomendado a todos aquellos que no hayan recibido la respuesta a su recurso que acudan a la mesa que les corresponde, y a aquellos que se vean impedidos para asumir esta responsabilidad por un motivo sobrevenido que se presenten también en el colegio para informar de la contingencia. EFE



DISPOSITIVO POLICIAL HISTÓRICO

EP

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que para las elecciones al Parlament de este domingo se ha desplegado un dispositivo policial "histórico" dado el número de agentes que participarán para garantizar la seguridad ciudadana ante la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a los medios en la Conselleria tras una reunión sobre el dispositivo de seguridad, ha defendido que el dispositivo Escó 2021 "es el más ambicioso de toda la historia de la democracia, y en el que hay más efectivos, tanto de Mossos d'Esquadra como de Policia Local", y ha celebrado la coordinación entre ambos cuerpos.

Ha anunciado que a las 10 se reunirá con la cúpula de los Mossos d'Esquadra y Policía Local para valorar las posibles incidencias que se pueden haber dado en el momento de la constitución de las mesas, y que se harán reuniones cada dos horas para hacer seguimiento de la jornada electoral.

Ha explicado que la noche ha sido "muy tranquila", ya que tan sólo ha habido dos repetidores saboteados --en Cubélls (Lleida) y en Canet d'Adri (Girona)--, incidentes que afectarán a la telefonía de las zonas pero que no "no afectarán para nada a la jornada electoral".

Por su parte, el comisario de los Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero ha asegurado que a las 9.00 horas de este domingo la jornada transcurre con "total y absoluta normalidad" en los 2.770 colegios electorales de Cataluña, a la espera de conocer las posibles dificultades para constituir mesas electorales.

Molinero ha explicado que a primera hora se han registrado 63 bajas de cuerpos policiales del total de 7.200 convocados en las 9 regiones policiales, algo que se ha solucionado "automáticamente.

Además, hay otro dispositivo complementario en el que 3.000 agentes más están patrullando por los distintos "puntos estratégicos" del territorio, como sedes de partidos políticos o edificios institucionales y oficiales del Govern y del Gobierno para garantizar el normal funcionamiento de la jornada.