La participación alcanza el 15,4% en Andalucía a las 11.30 horas

SEVILLA. EUROPA PRESS. La participación en las elecciones autonómicas alcanza el 15,44% en Andalucía hasta las 11.30 horas, según los datos facilitados por el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. El dato no se puede comparar con los anteriores comicios, celebrados en diciembre de 2018, porque en aquella ocasión sólo se difundieron datos de participación a las 14.00 (29,92%) y a las 18.00 horas (46,47%). La provincia de Córdoba, con el 17,35%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 11.30 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 12,22%. En el resto de provincias, la participación a las 11.30 horas se ha situado en el 16,97% en Jaén, el 16,83% en Granada, el 16,53% en Almería, el 15,59% en Málaga, el 15,08% en Sevilla y el 13,57% en Cádiz. A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Bendodo ha asegurado que no puede hacer ningún vaticinio sobre si la participación va "al alza o a la baja" porque el dato a las 11.30 horas "no se puede comparar con ningún histórico" y tampoco tiene información acerca de si en algún municipio ha votado ya todo el censo electoral.