La policía alemana investiga las circunstancias de un ataque perpetrado en un tren de Baviera

Berlín. La policía alemana investiga el ataque con cuchillo en un tren en Baviera que dejó heridos a tres pasajeros en la mañana de este sábado, tras detener al autor de los hechos, cuya motivación se desconoce. “Las circunstancias por el momento permanecen completamente abiertas,“ declaró el portavoz policial Florian Beck, citado por el diario “Süddeutsche Zeitung”, subrayando que ya no existe peligro para la población. De acuerdo con Beck, el autor del ataque es un hombre de 27 años y de nacionalidad siria, al que la fiscalía ha abierto una investigación por intento de homicidio. De acuerdo con el tabloide “Bild”, no corre peligro la vida de ninguno de los tres heridos, hombres con edades comprendidas entre los 26 y los 60 años, aunque dos de ellos presentan lesiones de cierta gravedad. Según el mismo medio, el atacante habría presentado síntomas de un trastorno psíquico y habría gritado pidiendo ayuda, algo que el portavoz de la policía no pudo confirmar.

Por su parte, el ministro del Interior en funciones Horst Seehofer calificó de “terrible” la agresión y agradeció la “rápida intervención de la policía” que evitó algo peor. efe