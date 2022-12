La presidenta de Perú destituye a su primer ministro y anuncia una reestructuración del gabinete

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado este domingo que destituye a su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política del país, que se ha saldado por el momento con la muerte de 25 ciudadanos en las protestas que exigen la convocatoria de unas elecciones adelantadas y la excarcelación del exdirigente Pedro Castillo.

La mandataria peruana ha informado de que cambiará al ‘premier’ del país, que lleva en el poder diez días, como parte de una reestructuración del gabinete que tendrá lugar este martes y que afecta a tres ministerios.

No obstante, ha asegurado que descarta renunciar a su cargo porque no “cambiarían los problemas” que “están sin atender” ni terminarían las manifestaciones.

“Mi renuncia será darle la razón a los violentistas”, ha asegurado en relación a las protestas que protagonizan varios puntos del país.

Así, ha señalado que busca un Ejecutivo que conozca la parte técnica, pero que sea “un poco más político para poder enfrentar” los descontentos sociales “y tender los puentes de diálogo”, según han recogido los medios locales.

Boluarte ha indicado que se debe priorizar el diálogo en el marco de la crisis política: “Este Gobierno debe ser dialogante de puertas abiertas en los ministerios con los nuevos gobernantes, así como el Congreso”, ha declarado en las primeras entrevistas concedidas a los medios desde que juró el cargo.

“MEDIDAS CORRECTAS” PARA CONTENER ACTOS DE VIOLENCIA

Así, ha asegurado que la Fiscalía está “haciendo las investigaciones pertinentes” en cuanto al balance preliminar de víctimas durante las manifestaciones. “Me duelen las muertes de las personas en mitad de esta violencia”, ha expresado.

Sin embargo, Boluarte ha sostenido que su Ejecutivo ha ordenado “las medidas correctas” para contener los actos de violencia, al establecer el uso de gases lacrimógenos y no perdigones, a pesar de algunas imágenes que se han difundido por las redes sociales.

“Hemos dado las medidas correctas para llamar a la calma al país, pero sobre todo para cuidar la vida y la salud, y también los negocios de las personas”, ha descrito.

“VENGANZA POLÍTICA MACHISTA”

La presidenta peruana ha criticado una “venganza política machista” según algunos sectores políticos, en referencia a que se ha convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país latinoamericano.

“Yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si vacan a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista”, ha asegurado antes de añadir que no es “una traidora”: “Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución”, ha remachado.

MADRID. E.P.