La presidenta de Perú intenta salvar su Gobierno con un adelanto electoral

La presidenta provisional de Perú, Dina Boluarte, se aferra a la única tabla de salvación posible en medio del naufragio político: un proyecto de ley de reforma constitucional para que las elecciones generales se realicen este año y no el venidero, como en principio pactó el Congreso. 2024 está demasiado lejos. La crisis política desatada tras la destitución de Pedro Castillo por parte de la legislatura, a comienzos de diciembre, aún no ha tocado su punto más dramático. Boluarte volvió a pedir una “tregua” que pacifique el país, pero la protesta sigue instalada en el sur y se mantiene viva en Lima. También convocó al “diálogo”. Pero a estas alturas, no cuenta con interlocutores en la calle.

La mandataria interina es presa de sus propios deslices retóricos. Pidió “disculpas” por el modo en que la Policía Nacional intervino en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, dejando a su paso un tendal de heridos y detenidos. La actitud de los uniformados, dijo, “no fue la adecuada”. Las palabras no tuvieron el eco esperado y el malestar de los estudiantes de clase media se ha convertido en un frente de tormenta que amenaza con arrastrar a otros sectores sociales de la capital, mientras el sur se mantiene como principal dolor de cabeza de las autoridades.

Giro hacia la derecha. Boluarte inició su carrera política en Perú Libre, el mismo partido regional de izquierdas que promovió la candidatura de Castillo. Pero tras asumir la jefatura de Estado no tuvo reparos en girar hacia la derecha y aliarse con un sector de las Fuerzas Armadas. Esos apoyos no representan una garantía de supervivencia, entre otras razones porque, al igual que sucedió con su fallido antecesor, Boluarte tampoco se muestra a la altura de las circunstancias que ya han causado decenas de muertos, sobre todo por balas policiales.

“El país necesita un Gobierno que no apague incendios con gasolina. Y usted tiene a un primer ministro pirómano [Alberto Otálora] que supone que el fuego purifica y quizá que la violencia esclarece”, le dijo el influyente analista político, César Hildebrandt. En su opinión, ella irrumpe en las pantallas con “cara de triunfadora” y le habla a un Perú imaginario, como si se tratara de “alguna república alpina y feliz”. En cambio, el país verdadero, añadió Hildebrandt, está “en llamas”. Frente a ello, el Gobierno “se aferra a la mano dura y desoye las protestas, algunas de las cuales volvieron a ser desaforadas y violentas”.

La ciudad de Puno ha llevado la delantera en los pedidos de destitución de la presidenta provisional, el cierre del Congreso y la petición de elecciones este año y no en 2024, como ha resuelto la legislatura, aunque aún no se ha confirmado ese calendario. Boluarte reaccionó de manera airada ante las protestas que estallaron en el sur peruano. “Puno no es el Perú”, dijo y no hizo más que encender la mecha de la indignación en las redes sociales. Sobrevino entonces otro pedido de perdón. “No fue una expresión de discriminación ni soberbia”, señaló el Gobierno y lamentó “si se malinterpretó”. Más allá de esos dichos, el Ejecutivo dispuso extender en 10 días el estado de emergencia en esa región díscola. Las acciones represivas y las expresiones de la autoridad ejecutiva alentaron a miles de peruanos a volver a manifestarse, con el respaldo en Lima de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la presencia de contingentes de Cajamarca, Apurímac, Lambayeque y Puno.

En este contexto de creciente debilidad, Boluarte propone que se celebren los comicios este año. De acuerdo con el diario La República, el proyecto de reforma de la Carta Magna fue redactado por el ministro de Justicia, José Tello, un “experto en temas electorales”. La propuesta se discutirá el miércoles próximo en el Consejo de Ministros, a pocos días de que terminen las sesiones del Congreso. Pero una semana puede ser una eternidad en Perú. Además, la iniciativa debería aprobarse con dos tercios de los votos de un Parlamento poco predispuesto a hacer esa concesión.

La situación peruana fue observada de manera crítica por la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), reunida en Buenos Aires. Boluarte no pudo participar. En su nombre habló la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, quien diferenció la protesta pacífica de sectores históricamente marginados de “acciones violentas con intención de subvertir el orden constitucional”. A la vez, criticó, sin mencionar, a «algunos gobiernos de países particularmente cercanos” que “no han acompañado al Perú en este difícil trance institucional y, más bien, han priorizado la afinidad ideológica, al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”. Colombia y Chile fueron los países que con mayor dureza hicieron referencia a la respuesta estatal a las protestas.