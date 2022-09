La silenciosa matanza de las mujeres afganas

Hay muchas maneras de morir violentamente, y por eso no habría suficientes etiquetas para poder describirlas. Pero lo que sí es cierto es que en esos casos siempre hay criminales y víctimas, y en muchas ocasiones las víctimas pertenecen a un mismo grupo y suelen morir, normalmente tras sufrir distintos tipos de violencia, de una manera similar. Y esas formas de encontrar la muerte no solo dependen del género de los verdugos y sus víctimas, sino también del lugar en el que ocurren, un lugar marcado por la geografía, la historia, la cultura y la religión. Como es el caso de Afganistán.

Alguien dijo antiguamente que a una mujer no se le puede pegar, ni siquiera con una flor, pero en realidad lo que pasa es que muchas mujeres hallan la muerte a manos de sus maridos, amantes, y familiares, como ocurre en el caso de los homicidios que siguen teniendo lugar en muchas partes del mundo islámico “para defender el honor”. Y por supuesto masivamente en las guerras y conflictos armados de todo tipo, en los que también son víctimas de violación, tortura y tráfico de personas, además de sufrir el hambre y las enfermedades que esos conflictos arrastran consigo, incrementando la pobreza ya existente previamente.

Tras la definitiva toma del poder por los talibanes hace poco más de un año, los miembros de ese grupo han causado innumerables daños a las mujeres y a las niñas, daños a veces difíciles de narrar. Ha llamado sobre todo la atención la expulsión de las niñas de sus escuelas y de las mujeres de sus puestos de trabajo cualificados y remunerados, pero lo que de verdad puede ser llamado un feminicidio son los misteriosos asesinatos de niñas y mujeres a lo largo y ancho de las ciudades y las aldeas de Afganistán. Asesinatos que se van descubriendo paulatinamente cuando se van hallando al azar sus cadáveres dispersos por las calles y los campos.

Decenas de niñas han muerto en circunstancias no aclaradas en las provincias de Herat, Balkh, Kabul, Panjshir y Bamiyan, entre otras. En los medios de comunicación aparecen así: “comadrona misteriosamente asesinada en Mazar-e-Sharif”; “dos niñas misteriosamente asesinadas en Balkh”; “asesinato de cinco activistas femeninas y de varias militares en Balkh”; “misterioso asesinato de un chica en la zona occidental de Kabul: su cuerpo fue hallado en un basurero”; “desaparecida desde hace siete meses la antigua oficial de policía Alia Azizi. No hay noticias de su paradero”; “asesinato misterioso. Aparece en Herat el cadáver de una chica”; “hallazgo del cadáver de una mujer en el lago de Panjshir”; “aparece el cadáver de una mujer en Bamyan”...

Es bien conocido el hecho de que los talibanes están raptando adolescentes, torturándolas y violándolas posteriormente, y que muchas veces son esas víctimas las que aparecen en las cunetas y los basureros. Decenas de militantes por los derechos humanos, de antiguas militares y policías, de profesoras de universidad y de estudiantes han sido asesinadas en diferentes ciudades de Afganistán.

Muchas veces recibían una llamada de teléfono de los propios talibanes, que se hacían pasar por miembros de ONGs que les ofrecían ayuda para escapar del país. Les pedían que acudiesen llevando toda su documentación. Tras su llegada al lugar convenido en secreto, primero las violaban y luego las mataban. No solo eso, incluso llegaron a llamar a antiguas funcionarias para que se reincorporasen a su lugar de trabajo, y así poder recuperar su puesto. Una vez allí pasaban a ser detenidas.

Examinando los datos disponibles, que no son muchos, porque se impide que se publiquen estas noticias, podemos decir que entre septiembre de 2021 y abril de 2022 solo en Mazar-e-Sharif fueron asesinadas 16 mujeres y muchas otras detenidas por los talibanes. Es muy difícil saber la magnitud de lo que realmente está pasando con las detenciones, porque las familias no quieren hablar ante los medios de comunicación de sus familiares detenidas, bien por miedo a los propios talibanes o por la vergüenza que le imponen los tabúes culturales. Son esos tabúes los que les impulsan a ocultar las violaciones y el deshonor supuesto de las mujeres que han sido víctimas de ellas, todo lo que envuelve a los crímenes de los talibanes en una espesa niebla de silencio. Creo que las pocas organizaciones de defensa de los derechos humanos que aún quedan en Afganistán deberían intentar esforzarse más en sacar estos casos a la luz.

Dice un refrán: “en Afganistán las guerras siempre han sido por las tres zetas: zor, el oro o el dinero; zamin, la tierra, y zan, las mujeres. Desde su llegada al poder los talibanes han saqueado la ayuda internacional y expoliado los recursos mineros, han expropiado tierras y practicado la limpieza étnica de los no pastunes, obligándolos a desplazarse de lugar en lugar, y han cometido violaciones en grupo de mujeres a lo largo y ancho de todo el país. Es lo mismo de siempre: dinero, tierra y mujeres, pero ahora con el islamismo.

Se tiene la falsa idea de que las únicas mujeres que están en peligro son las que practican la militancia política, pero nada más lejos de la verdad, porque todas las mujeres están en peligro. Y si una mujer es guapa el peligro es todavía mayor, porque si le gusta a un talibán, ella y su familia pasarán a estar amenazadas. El talibán irá a pedir su mano a punta de fusil, y si no se la conceden, será llevada por la fuerza, y luego su familia será torturada. Han ocurrido decenas de casos así, pero las familias se niegan a contarlos, para que el deshonor no recaiga sobre ellas y el silencio tape su vergüenza.

Desgraciadamente las mujeres pueden hacer muy poco para enfrentarse a los islamistas. He visto algunas manifestaciones en Kabul. Suponen un altísimo riesgo porque en primer lugar los talibanes siempre han tratado a las mujeres con el mayor desprecio posible, y es mejor casi no pensar en qué podrían hacerles si pasasen a estar detenidas. Una mujer se juega mucho asistiendo a una de estas pequeñas manifestaciones. Pocas quieren asumir el riesgo de poder ser torturadas y violadas por ellos. Y es que para los talibanes cualquier tipo de protesta es inconcebible y siempre debe ser reprimida mediante la violencia. Y si esa violencia es contra las mujeres, entonces hasta creen que es mucho más natural.

¿Qué podemos hacer las mujeres de Afganistán? La verdad es que hemos perdido todo lo que habíamos conquistado, incluyendo nuestra pequeña capacidad de enfrentarnos a los talibanes y al islamismo que les permitió nacer, a ellos y a otros grupos similares. Pero lo que sí podemos hacer, estemos dentro o fuera de Afganistán, es escribir y hablar de lo que los islamistas le están haciendo a las mujeres. Y denunciar que muchas veces los tribunales no condenan a los criminales. Por eso esperamos que por lo menos sean juzgados por la historia.

Me llamo Rahila Raya, tengo 24 años. He huido de Afganistán a través de Pakistán, dejando atrás a mis padres y hermanos, a mis amigas y amigos y al mundo que conocí. No pude acabar mi grado de filología persa y he venido a España para estudiar Bellas Artes e intentar ser una mujer pintora, y así, como mujer y como artista, intentar expresar todo aquello que una mujer afgana puede sentir, pero no decir. Dedico este artículo a la memoria de Frozan Safi y Nafisa Balhi, violadas, torturadas y asesinadas por los talibanes.