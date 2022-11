La supresión del delito de sedición enfrenta al independentismo, con ERC y Govern a favor

Barcelona. La supresión del delito de sedición ha agudizado este domingo la crisis abierta en el independentismo catalán, con el Govern y ERC arremetiendo contra Junts por oponerse a la reforma legal, contra la que se movilizará la independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) el próximo 6 de diciembre. El Govern encabezado por Pere Aragonés consideraría “absurdo” y “surrealista” que Junts per Catalunya no aprobara la reforma del Código Penal ya que “el salto es brutal” y “no contaba con ello prácticamente nadie, que pudiéramos derogar este delito”. “Me parecería absolutamente absurdo que la derogación de la sedición, la que condenó a nuestros líderes políticos, y con muchas personas todavía pendientes de juicio, Junts no la aprobara. Me parecería bastante surrealista”, ha añadido la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), en una entrevista al diario Ara. En esa misma línea, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha reivindicado que su partido representa “el independentismo útil que hace que las cosas pasen” y ha advertido que “sería incomprensible” que haya independentistas y demócratas “que no celebren la supresión del delito de sedición”.ecg