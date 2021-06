Largas colas ante las puertas del Banco de España en el último día para cambiar pesetas

VALENCIA. Una mujer ha apurado hasta el último día que daba el Banco de España en Valencia para cambiar a euros las 180.000 pesetas que tenía en casa, y con los más de mil euros que ha obtenido, tras guardar una larga cola desde las siete de la mañana, tenía pensado irse luego de compras a unos grandes almacenes.

El refrán “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” ha cobrado especial valor, en euros, para los cientos de personas que han hecho cola este miércoles desde la mañana frente al Banco de España, en plena calle de las Barcas -el centro financiero de la ciudad-, en el último día para canjear sus pesetas en euros.

La moneda de la UE sustituyó a las pesetas el 1 de enero de 2002, pero cientos de valencianos han esperado en la cola, con el límite de las 14 horas de este 30 de junio, para obtener un euro a cambio de cada 166 pesetas.

Todos los que han acudido ante el Banco de España llevaban su pasaporte o su tarjeta de residencia, pero las cantidades en pesetas han variado desde las 180.000 que llevaba una mujer de mediana edad hasta las monedas de un grupo de jóvenes, que las han encontrado en casa y cuyo valor desconocen.

“Llevo desde las siete de esta mañana. Y he esperado tanto tiempo porque no me hacían falta, no tenía prisa. Y con estos mil euros me voy a El Corte Inglés”, ha explicado la mujer, en contraste con el joven que llevaba la bolsa de monedas, quien ha señalado: “Me he encontrado estas monedas en casa de mi padre, supongo que nos darán unos 20 euros, para tomar algo”.

“Vengo de Castellón y hemos esperado hasta última hora por pereza. Pero vi el viernes unos sobres que tenía guardados y al saber que anunciaban que esto se termina, pues he venido. No será mucho, unas sesenta mil pesetas, unos 350 euros”, explicaba otra mujer que aguardaba en la cola.

Según el Banco de España, a finales de abril todavía quedaban pesetas por valor de 1.586 millones de euros en manos de los españoles.

El organismo ofrece la posibilidad de canjear la moneda que empezó a circular en 1939, mientras que la emitida entre 1936 y 1939, en el período de la Guerra Civil, requiere de un estudio previo por parte del Banco de España.

Pasado este plazo, el valor de los billetes decrecerá y requerirá de la intermediación de expertos en numismática, que determinarán su valía en función del estado de conservación, mientras que las monedas se comprarán a peso. EFE