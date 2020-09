Las incertidumbres políticas que definirán el pulso entre PSOE y PP

De cara al otoño, además crece la presión judicial sobre el PP, que esta misma semana ha visto cómo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como imputado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la pieza de la Kitchen, donde se investiga una supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos comprometedores para dirigentes del partido. Un partido que está también pendiente de la sentencia del Supremo sobre Gürtel, que puede tener impacto político porque el PP, entre otras cosas, sostiene que la Audiencia Nacional no debió pronunciarse sobre la caja B por no ser objeto de ese procedimiento. Entre tanto, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha recuperado esta semana su condición de “perjudicado” en el caso Dina, pero su partido, Podemos, está a expensas de lo que suceda con la investigación de la financiación. El secretario de Comunicación del partido, Juanma del Olmo, y otros dos cargos, deben declarar como imputados el 20 de noviembre. Si el juez hace caso a la Fiscalía de Madrid, investigará el contrato con la consultora Neurona de las elecciones de 2019, pues existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación del gasto y que la empresa se creó “ad hoc” para la prestación del servicio”. Además, el Supremo debe decidir si investiga las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, aunque la Fiscalía ha pedido que no lo haga. Por el momento no se ha pronunciado sobre las comisiones del AVE a La Meca ni sobre el papel del rey Juan Carlos. EFE