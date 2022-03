Las ocho claves económicas

Si hay algo en lo que todos los gobiernos están de acuerdo es en que las repercusiones económicas que tendrá el conflicto de Ucrania serán numerosas, cuantiosas y, sobre todo, más evidentes a medida que se prolongue en el tiempo. Los bolsillos de los ciudadanos las sufrirán de manera directa, pero también las industrias, los bancos y el Estado. La doctora en Economía de la Universidade de Santiago, María Cadaval, detalla a EL CORREO, punto por punto, cuáles serán las consecuencias de la guerra.

DOS PUNTOS MÁS DE INFLACIÓN QUE PODRÍA TRASLADARSE A LOS SALARIOS EN BUCLE. La inflación se prevé que pase del 4,5 % al 6,6 %, es decir, dos puntos más, “con todo lo que ello implica, porque al hablar de inflación hablamos de subida generalizada de precios, pero en verdad estamos hablando del empobrecimiento de la población”. Así lo considera Cadaval, que recuerda que por algo a la inflación se le denomina el ‘impuesto de los pobres’, porque “afecta de una manera sustancial a la capacidad de compra de los individuos”. Y, esa inflación podría trasladarse a los salarios, que de nuevo ejercerían presión al alza sobre los precios, lo que traería más inflación, en bucle.

ADIÓS A LA RECUPERACIÓN ESPAÑOLA. “Esto toca la línea de flotación de la recuperación española, que ya era más débil que en el conjunto europeo y, sin duda, puede afectar de manera sustancial a esas previsiones que decían que a final de año se podría alcanzar el mismo nivel de PIB que teníamos antes de la pandemia”, explica la experta, que puntualiza que, aunque se habla de recuperación, realmente se está hablando de volver a lo que previamente ya se había perdido y, a partir de ahí, ver si podemos crecer.

REGRESO DE LA OLVIDADA PRIMA DE RIESGO. Y si la inflación sigue con presión alcista, el Banco Central Europeo va a tener que actuar, tal y como asegura Cadaval, “adelantando las medidas que ya tenía previstas ejecutar este año”. “Tendrá que hacerlo antes o en mayor proporción”, afirma, porque “estamos hablando del encarecimiento del crédito para las personas de la calle, para los ciudadanos y las empresas, pero también para el sector público”. Y esta emisión de deuda pública que España ha tenido sin límites, comprada por parte del Banco Central Europeo, “tiene una fecha de caducidad que está próxima a su fin”. De manera que, “si seguimos emitiendo deuda pública, y habrá que hacerlo, tendremos que hacerlo a precios mayores, lo que hará que probablemente regrese la olvidada prima de riesgo”.

ALEMANIA NO PODRÍA COMPRAR GAS SI SE EXPULSA TOTALMENTE A RUSIA DEL SISTEMA SWIFT. La economista pone sobre la mesa algo de lo que no hay que olvidarse: “Las sanciones que Europa impone a Rusia tienen doble carril, uno de ida, pero también uno de vuelta, y si nosotros (Unión Europea) restringimos las compras a Rusia, Rusia nos las va a restringir a nosotros”. De hecho, cuando se habla de expulsar a Rusia del sistema internacional de pagos, el sistema Swift, “hablan de una expulsión parcial, porque la dependencia energética que tienen algunos países europeos como Alemania de Rusia es elevadísima”. Cerrando el Swift Alemania “no podría pagar sus compras de gas y no podría seguir comprándolo”.

CAIDA DEL 1 % DEL PIB A CORTO PLAZO. Si las sanciones que se están proponiendo llegan a ejercutarse, tendrían un impacto en el PIB que, por el momento, está estimado en una caida del 1 %, “pero todo va a depender de la duración, porque eso sería solo para empezar”.

ALIANZA ECONÓMICA ENTRE RUSIA Y CHINA, QUE AÚN NO SE HA DECANTADO. Cadaval recuerda que “no podemos olvidarnos de una cuestión: aunque esta guerra se parezca mucho a la que tuvo lugar en el siglo XX, hay una diferencia fundamental para Rusia, y es que ahora existe China como potencia mundial y va a tener un protagonismo, aunque por el momento se haya puesto de perfil”. Y es que China cuenta con un sistema propio de pagos internacionales equivalente al Swift, y significa que Rusia puede triangularse a través de China, si esta le deja. “Por eso, cuidado con las sanciones económicas, porque ese efecto boomerang nos puede perjudicar a nosotros, por ahora, mientras China no se decante claramente, Rusia está obteniendo un pulmón de oxígeno de la otra parte, que no existía en los conflictos del siglo pasado”, asegura.

DUPLICAR LA PARTIDA DESTINADA A DEFENSA. El domingo Alemania ya anunció la necesidad de dedicar una parte más importante del PIB, en torno al 2 % anual, a temas de defensa, algo que antes no se hacía. Hasta ahora Alemania dedicaba el 1,5 %, por lo que tendrá que incrementar la partida en medio punto, pero, según apunta la economista de la USC, España está dedicando el 1 % de su PIB a esta materia, lo que supondría que tendría que doblar el gasto. “¿Esto que significa? Que lo que va a defensa no puede ir a otras cosas, por lo que el reajuste de los presupuestos públicos va a tener consecuencias sobre el resto de las partidas”.

INCREMENTO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS. La industria alemana depende al 50 % del gas que llega de Rusia, explica la experta, de manera que “un país tan industrial en este momento tiene que estar pasándolo muy mal y buscando vías alternativas de suministro o de producción de energía”. El problema es que, “cuando tiembla Alemania, Europa tiembla, ya que Alemania suele ser conocida como la locomotora europea, y cuando una locomotora descarilla, todos los vagones van detrás”. Esto ya iría más allá de que llenar el depósito del coche nos cueste diez euros más.