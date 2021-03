Laura Borràs elegida presidenta del Parlament catalán en segunda vuelta

La candidata de Junts, Laura Borràs, ha sido elegida este viernes presidenta del Parlament de la XIII legislatura con 64 votos a favor imponiéndose en segunda vuelta a la socialista Eva Granados, que ha obtenido 50, mientras que ha habido 18 votos en blanco y dos nulos.

La investidura de Borràs se ha tenido que votar dos veces, ya que, en la primera votación, el candidato tiene que conseguir la mayoría absoluta para imponerse y no lo ha logrado, mientras que en la segunda votación a la que pasan los dos candidatos que han obtenido más votos en primera vuelta, vale con tener un voto más que su rival, y la candidata de Junts ha sido la que más apoyos ha recibido.

Pese a que la votación es secreta y en urna, de los resultados se desprende que, en principio, Borràs ha recibido los votos de ERC y Junts, que suman 64 diputados.

Fuentes de la CUP afirman que han “cedido” un voto a Borràs para contabilizar el voto del diputado de Junts Lluís Puig, que no ha podido votar porque la Mesa de Edad no ha aceptado su petición de delegación de voto, pero con este voto saldrían 65, por lo que un diputado independentista no ha seguido las órdenes de su grupo.

El resto de diputados de la CUP han votado en blanco, igual que Vox, aunque también ha habido dos votos nulos que se desconoce de quien son, mientras que Granados ha obtenido el apoyo de PSC, comuns, Cs y el PP, que suman 50.

Con esta elección, Borràs toma el relevo del republicano Roger Torrent al frente de la Cámara catalana y se convierte en la tercera mujer presidenta del Parlament en su historia tras Núria de Gispert y Carme Forcadell.

Además, será la décima persona que ostenta este cargo desde la restauración de la democracia tras Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015), Carme Forcadell (2015-2018) y Roger Torrent (2018-2021).

POSIBLE INHABILITACIÓN. La elección de Borràs ha llegado tras el acuerdo de ERC y Junts el jueves, a menos de 24 horas del pleno de constitución del Parlament tras varias semanas de negociación y por el que Junts se queda con la Presidencia del Parlament, ERC con una Vicepresidencia y la CUP con una de las cuatro Secretarías de la Mesa.

Pese a entrar en la Mesa, la CUP, que se mostró dispuesta a asumir la Presidencia del Parlament, no ha participado del acuerdo y no ha votado a favor de Borràs porque consideran que no debería asumir este cargo por su situación judicial.

Sobre Borràs recae una investigación por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) por la que podría acabar inhabilitada.

Esta causa hasta ahora estaba en manos del Tribunal Supremo pero, al dejar su escaño en el Congreso, ahora pasará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y es una incógnita saber cómo actuará en caso de que la inhabiliten.

FORMACIÓN DE LA MESA. Los partidos independentistas han revalidado la mayoría que han tenido en la Mesa del Parlament en las dos últimas legislatura y, además, han ampliado su representación en el órgano rector de la Cámara, ya que ERC, Junts y la CUP tendrán cinco de los siete miembros.

Así ha resultado la elección de la Mesa en el pleno de constitución de la XIII legislatura de este viernes, en el que se han escogido los miembros del órgano que pilotará la actividad parlamentaria.

Después de haber elegido a la candidata de Junts, Laura Borràs, como presidenta del Parlament, a Anna Caula (ERC) como vicepresidenta primera y a Eva Granados (PSC) como vicepresidenta segunda, el pleno ha realizado la tercera votación para escoger a los cuatro secretarios de la Mesa.

El nombre más votado ha sido el de Ferran Pedret (PSC), que ha sido escogido como primer secretario del órgano, con 39 votos; Jaume-Alonso Cuevillas (Junts) ha obtenido 25, siendo elegido segundo secretario; mientras que Pau Juvillà (CUP) y Rubén Wagensberg (ERC) han empatado con 24.

Para deshacer el empate, el diputado electo de ERC Sergi Sabrià ha dicho que “fruto de un acuerdo” entre los grupos no hace falta repetir la votación y que ceden la Secretaría tercera a Juvillà, por lo que Wagensberg se quedará la Secretaría cuarta.

No han salido elegidos Antonio Gallego (Vox), que ha obtenido 11 votos, ni Lucas Ferro (comuns), que ha recibido ocho, y también ha habido tres en blanco.

Pese a que la votación es secreta y en urna, de los resultados se desprende que, en principio, Pedret ha recibido los votos del PSC y Cs, ERC, Junts y la CUP se han repartido los votos entre Cuevillas, Juvillà y Wagensberg, Vox ha votado a Gallego, los comuns a Ferro y los tres diputados del PP han votado en blanco.

Así, ERC, Junts y la CUP han revalidado la mayoría absoluta en este órgano, que en las últimas legislaturas ha sido clave para tramitar iniciativas favorables a la independencia, lo que ha provocado varios choques judiciales.

De hecho, la presidenta de la XI legislatura, Carme Forcadell, está encarcelada -ahora con el tercer grado- y los miembros independentistas de la Mesa han sido inhabilitados, mientras que el presidente de la XII legislatura, Roger Torrent, y los diputados de Junts y ERC del órgano han recibido una querella por haber tramitado resoluciones a favor de la autodeterminación y contra la Monarquía.

En la pasada legislatura, los partidos independentistas trasladaron a la Mesa las diferentes estrategias que, en este caso, vuelven a tener de cara a la siguiente legislatura: Junts defiende mantener la confrontación con el Estado, mientras que los republicanos han apostado en los últimos tiempos por evitar los gestos simbólicos y priorizar el diálogo.

Por su parte, la CUP entra por primera vez en este órgano para garantizar, dicen, la soberanía del Parlament frente a eventuales litigios judiciales.

Tras la elección, los nuevos miembros de la Mesa han ocupado los asientos correspondientes al órgano por primera vez, excepto Juvillà, que no ha podido asistir al pleno por razones sanitarias. EUROPA PRESS