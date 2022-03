Llop descarta reformar la Constitución para cambiar la inviolabilidad del rey

La ministra de Justicia, Pilar Llop, señaló ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hoy en día no se dan las mayorías suficientes en el Congreso de los Diputados para abordar una reforma de la Constitución que afecte a la inviolabilidad de la figura del rey.

Por otro lado, la ministra no quiso valorar los dos decretos emitidos esta semana por la Fiscalía del Tribunal Supremo relativos a las diligencias de investigación que se seguían sobre la fortuna del rey emérito y que suponen el archivo de las pesquisas.

Llop apuntó que desde el Ejecutivo respetan “las investigaciones y las opiniones vertidas por la Fiscalía General del Estado (FGE)” en su informe, al igual que ocurriría con cualquier otra investigación que realice el Ministerio Público “dentro de su propia autonomía e independencia”. Así, ha aseverado que son -por el Gobierno- personas que creen y cumplen con la Constitución, y respetan la independencia del sistema judicial.

El pasado jueves, Llop ya respaldó la “independencia” de la Fiscalía del Tribunal Supremo para archivar las diligencias de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I.

“El Gobierno respeta absolutamente las decisiones de la Fiscalía”, aseguró Llop en declaraciones a los medios en el desayuno informativo de Europa Press con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. “Lo que tiene que hacer (el Gobierno) es respetar esa independencia con la que ha actuado en todo momento el Ministerio Fiscal en la investigación sobre las acciones del Rey emérito”.

El mismo jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló sobre el mismo asunto que “no es un problema de ida o de vuelta”, sino que “es un problema de rendir cuentas”.

En la misma línea, la vicepresidenta y ministra de Trabajo señaló en esta atención a medios en Sevilla que a ella no le “preocupa” el posible regreso a España de Juan Carlos I. “Lo he dicho cuando se fue y lo digo ahora, no es un problema de ir o venir. Es un problema de dar cuentas a la ciudadanía española en el siglo XXI sobre lo que ha pasado”, ha zanjado Yolanda Díaz.

RENOVACIÓN DEL CGPJ. Volviendo a la rueda de prensa del Consejo de Ministros de ayer viernes, a Llop también se le preguntó por las declaraciones que realizó el candidato a presidir el PP Alberto Núñez Feijóo en las que se apreciaba una posibilidad de cambio de postura en los populares sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La ministra puntualizó que hasta el momento no se sabe quién será el próximo líder del PP, pero indicó que en cualquier caso se abre un nuevo escenario y tras escuchar que el líder gallego habla de sentido de estado y de que el PP es un partido de Estado, espera que “lo demuestre con una primera acción” que es la de renovar el órgano de gobierno de los jueces.

“Es una cuestión que afecta a la imagen y prestigio institucional e internacional” del país, explicó, para luego añadir que afecta además al Estado de derecho y a la Democracia. Además, le ha pedido un segundo gesto “importante”, “poner un cordón democrático a la extrema derecha de Vox” porque eso “es lo que se espera de un partido de Estado”, informa Europa Press.