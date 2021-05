Los conservadores logran ganar las elecciones en Chipre pero sufriendo también pérdidas

Madrid. El partido del presidente Nikos Anastasiadis, el conservador DISY, ganó ayer las elecciones legislativas en Chipre, en una votación en la que las grandes formaciones perdieron apoyos y la sorpresa la dio el ascenso de los ultraderechistas y la irrupción con fuerza de un nuevo partido centrista. La formación conservadora logró algo mas de un 27 %, tres puntos porcentuales menos que hace cinco años. Una suerte aún peor corrió el partido de la oposición el izquierdista AKEL, que si bien defendió el segundo lugar, con el 22 %, registró uno de los peores resultados en sus 95 años de historia. “El resultado no es lo que estábamos esperando. No hemos logrado convencer. Sobre todo no hemos logrado convencer que no todos somos iguales” dijo el secretario general del partido, Andros Kyprianu, en alusión de los casos de corrupción durante el mandato del presidente Anastasiadis. El líder de DISY, Averof Neofitu, no aludió a la pérdida de votos y se limitó a señalar que “la sociedad eligió responsabilidad y rechazó el populismo”. EFE