Los exministros Rato y Trillo niegan también los sobresueldos de los papeles de Bárcenas

Madrid. Los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo cerraron ayer la ronda de testigos de esta semana en el juicio por la supuesta caja B del PP y, como los miembros de la antigua cúpula del partido, negaron el cobro de sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas, a los que no otorgaron credibilidad.

Después de tres exsecretarios generales del PP (Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal) y dos expresidentes del Gobierno (José María Aznar y Mariano Rajoy), ayer fue el turno de Rato y Trillo, que comparecieron como testigos por videoconferencia en el juicio por el supuesto pago de la reforma de la sede del partido a cuenta de esa presunta caja B.

Y como hiciesen todos esos exaltos cargos, Rato y Trillo también negaron haber recibido sobresueldos: “A mí el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca”, dejó claro el primero; “No, no me reconozco (en esos apuntes). Es más, tampoco reconozco validez a esos papeles”, apuntó más tarde el segundo.

Ambos fueron señalados por el extesorero, en prisión por Gürtel y principal acusado en esta causa, como receptores de sobresueldos. efe