Los gallegos residentes en EE.UU. vaticinan que Trump será reelegido

Nueva York. “Como persona puede dejar que desear, pero para el país ha sido un presidente muy bueno”, asegura Manuel Jesús Salve, gallego residente en el estado de Nueva York, que no ha solicitado doble nacionalidad por su trabajo vinculado al Gobierno español, pero cuyos hijos y mujer (residente en Norteamérica desde los 10 años) sí disponen de derecho a voto en estas elecciones.

A su parecer, “nunca hubo tan poco paro, ahora todo el mundo está trabajando”, destaca, y añade que, “con Trump, se superó la marca histórica de población negra e hispana trabajando, ya que, al sacarle parte de los servicios sociales, más gente se puso a trabajar”.

“Eso es lo que necesita cualquier país”, asevera, afirmando que “el que tiene capital está invirtiéndolo aquí, en Estados Unidos”, algo que se evidencia cuando “vas por la calle y ves que cada vez se construyen más edificios y más altos”.

EXTRAVAGANCIA Y SALIDAS DE TONO EN PÚBLICO. Por tanto, para Manuel, “aunque sea un tanto extravagante, como presidente, lo ha hecho bien”. Respecto a sus salidas de tono en público, la más reciente afirmando que él no iba a dejar de decir las cosas que dice ni de besar a mujeres guapas, porque “se siente más fuerte que nunca”, el gallego considera que “al no ser político de profesión, su carrera política no le importa, así que como él nació así, así seguirá siendo”.

Además, sobre la gestión del covid-19, considera que, “visto lo visto en otras partes del mundo, yo creo que no lo están haciendo tan mal, en los suburbios hay más restricciones, porque quizá hay minorías más irresponsables, pero a nivel general bien”.

Preguntado acerca de la medida más beneficiosa, a su parecer, que tomó Trump como presidente, Manuel señala a la “reducción del paro a los niveles más bajos de la Historia, sin duda, eso es lo mejor”: “hay trabajo para todo el mundo y la economía está muy boyante”.

Esto se ve seguido por “el querer eliminar parte del seguro Obama Care, bueno para mucha gente que no tiene nada y les beneficia a nivel sanitario, con derecho a médico, pero malo para nosotros, para la clase media, que tendría que pagar unos 20.000 dólares al año por un seguro, algo que antes de ser obligatorio por el Obama Care era más barato”, y añade que “ahora todo el mundo tiene derecho a él”.

Por el contrario, la medida que Manuel considera menos acertada es “la que perjudica a la inmigración”, pese a que él “nunca me sentí discriminado y tengo exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, igual que mis hijos y mi mujer”.

El gallego está seguro de que Trump saldrá reelegido, “y me gustaría que saliese, porque no veo otra opción mejor”, ya que “si algo está bien, para qué cambiarlo”. “Yo siempre he sido republicano, y en este caso no se presenta nada mejor y los demócratas no tienen nada, así que desde Clinton no tuvieron nada bueno”.