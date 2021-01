Los laboristas británicos no regresarían a la UE ni renegociarían el pacto suscrito con Bruselas

Londres. El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, confirmó ayer que si llega al Gobierno en las elecciones de 2024, no tratará de que el Reino Unido vuelva a unirse a la Unión Europea (UE) ni de renegociar el tratado suscrito con Bruselas por el Ejecutivo conservador. En declaraciones al Andrew Marr Show de la BBC, sostuvo que el pacto logrado a finales de 2020 “es pobre y no lo que el Gobierno prometió”, pero un Ejecutivo laborista “haría que funcionara”. “Nos guste o no, ese es el tratado que un Gobierno laborista heredaría y habríamos de trabajar con él”, dijo el dirigente, del ala proeuropea del laborismo y que accedió al cargo el pasado 4 de abril en sustitución del más izquierdista Jeremy Corbyn. Starmer, que en las pasadas elecciones defendía un segundo referéndum sobre la pertenencia al bloque, tras la victoria del brexit en una consulta en 2016, sostiene ahora que “no hay caso para volver a unirse a la UE”, después de que el país se haya separado ya formalmente. También afirmó en ese espacio que no estaría justificado buscar una “gran renegociación” del acuerdo logrado por el polémico primer ministro, Boris Johnson. EFE