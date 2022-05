Los móviles de los políticos: encriptados, protegidos y revisados por el CNI

Madrid. Los teléfonos móviles que un presidente del Gobierno y sus ministros reciben cuando acceden al cargo están preparados por el CNI con sistemas encriptados y cortafuegos para evitar ataques. Fuentes de la seguridad del Estado explicaron a Efe que es el Departamento de Seguridad Nacional quien entrega esos terminales a los miembros del Gobierno, a quienes recomienda que los usen “en exclusiva”, si bien las fuentes consultadas reconocen que muchos de ellos también mantienen sus teléfonos personales en activo.

Con todo, admiten que los móviles “profesionales” son los que emplean para las comunicaciones laborales y con los propios compañeros de gabinete. Ese terminal, según indican, no tiene mucha capacidad operativa, pero viene “preparado” por el Centro Criptológico Nacional (organismo dependiente del CNI, encargado de la ciberseguridad nacional) con métodos de encriptación y cortafuegos de alta gama para evitar que sean atacados con programas espías –precisamente como ‘Pegasus’– o virus.

Y es el Centro Criptológico quien se encarga de la revisión de esos terminales y quién constató, de hecho, los ataques sufridos por el sistema ‘Pegasus’ en los móviles del presidente Sánchez y de la ministra Robles.

Este mismo martes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo que, desde mayo de 2021, cuando se produjo el ataque, hubo revisiones y actualizaciones de seguridad en el móvil de Sánchez que “parece que han sido eficaces”, porque no consta que haya habido más espionajes. Pero también asumió que una de las conclusiones será la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad.

Eso sí, la ministra de Justicia, Pilar Llop, defendió ayer que el Gobierno cumple con todos los protocolos de ciberseguridad y las actualizaciones del sistema en sus dispositivos, aunque no aclaró si estos se entregan periódicamente para su revisión al CNI. Así se expresó al ser preguntada sobre cuántas veces entregó su teléfono, dado que el Gobierno de Mariano Rajoy lo hacía de forma periódica. “Lo que he hecho son los protocolos que me han indicado”, precisó, añadiendo que este mismo martes entregaría al CNI el dispositivo. efe