“Los populistas hacen demagogia pero no ofrecen ningún resultado”

Dicen que no hay dos sin tres y en el caso de Mariano Rajoy se confirma. Tras publicar ‘En confianza: Mi vida y mi proyecto de cambio para España’ y ‘Una España mejor’, el gallego, presidente del Gobierno español entre 2011 y 2018, presentó su tercer obra este miércoles en el Casino de Madrid. El libro, titulado ‘Política para adultos’, reivindica la madurez que debe predominar en la política frente a los riesgos derivados del populismo. Desde “el otro lado”, Rajoy nos habla sobre esta tendencia que “infantiliza a la opinión pública” y debe combatirse velando “por el interés general de los ciudadanos”.

¿Qué les diría a los más de 100.000 lectores que compraron uno de sus libros, para recomendarles esta “Política para adultos”?

Yo creo que les va a entretener, porque me refiero a sucesos que ellos han vivido y que pueden reconocer fácilmente, por ejemplo el lío de las vacunas, algunas cosas que están pasado con los precios de la energía, algunos momentos de la política que todos recordamos, etc. Yo espero que además les traslade mis reflexiones sobre algunas derivas que veo muy contraproducentes como es la falta de consensos.

Afirma usted que su nuevo libro es una propuesta para recuperar los valores de la madurez: el principio de realidad, la contención y la responsabilidad. En definitiva, “la política hecha por y para adultos”. ¿Cuándo cree que se perdieron esos valores y por qué?

Yo mantengo que el populismo, que es una corriente al alza en todo el mundo, infantiliza a la opinión pública porque le promete cuentos de hadas, cosas que no se pueden realizar, futuros idílicos. Pero sus resultados son justo los contrarios, más división, menos bienestar y más ineficacia. El populismo por excelencia lo encarnó Podemos, hay que recordar lo que prometían cuando andaban en aquello del 15-M y lo que han ofrecido desde el gobierno. Le voy a dar un ejemplo que vi el otro día y que en consecuencia no figura en el libro. Yo no tuve un Ministerio de Igualdad pero durante mi gobierno España estaba en el quinto puesto del mundo en el ranking de bienestar de la mujer; ahora, después de toda la demagogia que se ha hecho con este asunto, hemos bajado hasta el puesto 14. Los populistas hacen demagogia pero no ofrecen resultados.

Sostiene que nos enfrentamos en el mundo a infinidad de problemas que deben ser abordados en el ámbito público, pero todos se agravarán si no les hacemos frente con madurez y responsabilidad. ¿A qué problemas se refiere en concreto y cuáles serían las consecuencias si no se abordan correctamente?

Para empezar la salida de la crisis económica ocasionada por la pandemia, pero hay otros muchos retos: la inmigración, el cambio climático, la transformación digital, el papel que debemos jugar como europeos en el mundo, etc. Mi opinión es que cualquiera de esos retos se afronta mejor con mayores consensos políticos, con más respeto a las instituciones y a la ley y con políticas económicas que no sean demagógicas. Cuando de verdad se vela por el interés general de los ciudadanos hay que dejar a un lado la demagogia y hacer lo que hay que hacer. Vamos, comportarse como un adulto.

Vox y PP representan fuerzas políticas muy distintas. Sobre Vox indica que es “la versión española de los movimientos nacional-populistas que vemos en otros países” y que nadie del PP puede compartir su discurso antieuropeo, ni su política demagógica respecto a la inmigración, etcétera. “Somos distintos y es bueno que se vea que somos distintos”. ¿Son incompatibles PP y Vox en un Gobierno de coalición a nivel de Estado?

En absoluto. Son dos fuerzas distintas que pueden colaborar; de hecho ya colaboran en algunos sitios. Le recuerdo que yo propuse en su día un gobierno de coalición al PSOE. PP y PSOE son dos fuerzas antagónicas pero yo siempre opiné que hay asuntos en los que se deben de entender. Y en 2015 yo propuse hacer un gobierno de gran coalición como el que hizo la señora Merkel. Para los españoles siempre hubiera sido mejor ese gobierno que el que tenemos ahora apoyado por Bildu. Lo que no entiendo es que los partidarios de aislar a Vox, sean los mismos que no le ven ningún problema a tener a Bildu como socio preferente del gobierno.

A nivel gallego, ¿cree que Feijóo debería optar a revalidar mayoría absoluta por quinta vez o tras 16 años como presidente será hora de dejar paso a la ‘cantera’?

Feijóo es un político excepcional y es un lujo para Galicia tener un gobernante tan sólido, tan experimentado y tan capaz como él. Aquí en Galicia hay mucho “sentidiño” y, de alguna manera, eso es lo que yo defiendo en mi libro: prudencia, sentido común, eficacia y menos demagogia. Feijóo es un ejemplo excelente. Si él tiene ganas y fuerza para seguir haciéndolo tan bien como hasta ahora, no veo la razón para cambiar.

Y a nivel personal, ¿fue difícil adaptarse a la vida fuera de La Moncloa? ¿Echa algo de menos?

Me he adaptado perfectamente. Vivo mejor, con muchísimas menos preocupaciones. Tengo más tiempo para dedicar a mi familia y a mis amigos. Y le digo una cosa más, también es bueno ver la política desde el otro lado.

En las últimas semanas, mientras el Gobierno ve como todos los organismos recortan sus previsiones económicas, la luz y los combustibles siguen subiendo o los agricultores, policías y transportistas se echan a la calle, el PP fue noticia por el ‘lío’ interno con cruces de acusaciones entre pesos pesados del PP. Incluso con la irrupción de Cayetana Álvarez de Toledo con su libro. ¿Es esta la ‘infantilización’ de la política de la que España y el PP deben huir? ¿Cree, como Feijóo, que el ‘ruido interno’ en el PP no beneficia a nadie?

Yo he estado en política cuarenta años, he visto cosas mucho peores y siempre se arreglan porque el PP es un partido de gente inteligente y responsable. Esto se arreglará, seguro. El otro asunto que me plantea, que es la situación económica, me parece muy importante porque estamos saliendo muy rezagados de la crisis de la pandemia y las decisiones del gobierno no generan ninguna confianza. En vez de reformas están haciendo contrarreformas de lo que funcionaba. Y la economía es algo importantísimo porque la buena política económica garantiza el bienestar de la gente y cuando se acierta en eso, las instituciones democráticas salen fortalecidas.