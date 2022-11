Los primeros indicios apuntan a cohetes antiaéreos ucranianos

Aún a la espera de conocer más datos al respecto, las investigaciones preliminares parecen señalar a las defensas antiaéreas ucranianas como responsables del impacto de los misiles. El presidente Joe Biden fue el primero en deslizar esta posibilidad. “Hay indicios de que el cohete que golpeó una aldea en el este de Polonia era un misil antiaéreo de Ucrania”, afirmón antes, apuntando posteriormente que resulta “poco probable” que el ataque fuese lanzado desde Rusia debido a la trayectoria de los misiles. “Hay información preliminar que lo desmiente. No quiero decir eso hasta que investiguemos completamente. Pero es poco probable, teniendo en cuenta la trayectoria, que haya sido disparado desde Rusia. Pero ya veremos”, añadió Biden.

En esta misma línea se pronunció el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. “El análisis preliminar sugiere que es probable que el incidente fuera provocado por un misil de las defensas antiaéreas ucranianas para defender el territorio de un ataque ruso”, argumentó Stoltenberg, quien también descartó que se tratase de un ataque ruso contra un miembro de la Alianza Atlántica. “No hay indicaciones de que haya sido el resultado de un ataque deliberado y no tenemos indicaciones de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN”, comentó este a los medios.

Esta versión también fue confirmada por el presidente polaco, Andrzej Duda, quien señaló que resultaba “probable” que el misil fuese lanzado por Ucrania. “Había misiles rusos atravesando el cielo en diferentes direcciones y probablemente algunos de ellos giraban hacia el este antes de dirigirse hacia territorio polaco. Los sistemas de defensa de Ucrania han lanzados cohetes en estas direcciones y es posible que uno de ellos haya caído en territorio polaco”, declaró este, añadiendo que nada indica que se tratase de “un ataque intencionado contra Polonia”

Por su parte, el primer ministro de la nación, Mateusz Morawiecki. también abordó esta posibilidad, apuntando que “Ucrania se defendió” de la oleada de ataques de Rusia y que uno de los misiles antiaéreos disparados por sus fuerzas pudo desviarse.

Con todo, a pesar de descartar la participación rusa en este episodio, el bloque occidental no ha rebajado un ápice su discurso contra Moscú, culpándolo por lo sucedido a pesar de no ser, a priori, responsable. “Todos creemos que, en última instancia, Rusia tiene la responsabilidad del incidente porque, independientemente de dónde aterrice esta investigación, nada de esto habría sucedido si Rusia no hubiera estado disparando ataques contra civiles dentro de Ucrania”, afirmó la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, quien reivindicó el mensaje enviado por la Alianza al solidarizarse con Polonia y continuar respaldando el derecho de Ucrania a defender su territorio.

El propio Jens Stoltenberg compartió esta idea, señalando que este episodio es “resultado directo” de la agresión rusa contra Ucrania. “Esto no es culpa de Ucrania”, afirmó el secretario general de la OTAN, quien subrayó que las fuerzas del país ejercen su derecho a defenderse de la ofensiva rusa.

Ya en clave europea, varios líderes se unieron en su condena a Rusia. “Esto no habría ocurrido sin la guerra rusa contra Ucrania, sin los misiles que ahora están siendo lanzados intensamente y a gran escala contra la infraestructura ucraniana”, señaló el canciller alemán, Olaf Scholz. También la primera ministra italiana, Girogia Meloni, se pronunció en esta dirección al afirmar que “La hipótesis de que un misil antiaéreo ucraniano cayera sobre Polonia no cambia el fondo, la responsabilidad de lo ocurrido, en lo que a nosotros respecta, es totalmente rusa. Y con los aliados condenamos los ataques con misiles de Moscú”.

Sin embargo, la propia Ucrania contradijo la versión más extendida entre los socios europeos. Fue el presidente Volodimir Zelenski quien insitió en la jornada de ayer en que los misiles no eran ucranianos. “No tengo ninguna duda de que no fue nuestro misil”, señaló Zelenski, quien afirmó no poner en cuestión alguna los informes de su personal militar. “No tiene sentido desconfiar. Pasé la guerra junto a ellos”, zanjó. En esta línea, el líder ucraniano también solicitó a Polonia que permita a representantes ucranianos acudir al lugar de los hechos para llevar a cabo sus propias pesquisas. “¿No podemos presentar las conclusiones finales? Creo que es justo”, comentó este.