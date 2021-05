EEUU aboga por una diplomacia “práctica” para lograr la desnuclearización de Corea

Madrid. El Gobierno estadounidense abogó por una diplomacia “práctica” como nueva política para lograr la completa desnuclearización de la península de Corea y no buscará así “grandes tratos” para alcanzar su propósito, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.´En una rueda de prensa en la que confirmó un cambio en la política de la Administración estadounidense, la portavoz explicó que “las políticas han sido completamente revisadas de forma rigurosa e inclusiva”. “Nuestro objetivo sigue siendo la completa desnuclearización de la península”, insistió. La nueva política de Biden fue anunciada el pasado 20 de enero después de que este jurara el cargo y con la vista puesta en poner en marcha una “nueva” forma de lidiar con Pyongyang. En este sentido, la nueva Administración señaló los diversos fallos de las administraciones anteriores a la hora de abordar la cuestión. “Con el claro entendimiento de que los esfuerzos llevados a cabo ’ no dieron su fruto, nuestra política no se centra en grandes acuerdos sino en la estrategia de la paciencia”, dijo Psaki. E.P.