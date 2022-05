Los teléfonos móviles de Sánchez y Robles también fueron infectados por ‘Pegasus’

Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron sometidos a escuchas “ilícitas y externas” por el programa “Pegasus”, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional.

Las escuchas a ambos teléfonos han sido anunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa convocada esta misma mañana en el Palacio de la Moncloa.

Bolaños ha explicado que, según los informes del Centro Criptológico, hubo dos intrusiones en el teléfono móvil de Sánchez en mayo de 2021 y una en el de Robles en junio de ese mismo año, sin que haya pruebas de que haya habido alguna posterior.

La intervención ilegal se ha comprobado durante una investigación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. “Son hechos contrastados y de enorme gravedad que confirman que ha habido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley”, ha añadido. En esa línea, el ministro ha insistido: “Estamos ante intervenciones ilícitas y externas”.

Para que se conozca toda la verdad el Gobierno ha puesto a disposición judicial la información de la que dispone y la irá complementando a medida que se vayan conociendo más datos. “Tenemos la absoluta seguridad de que se trata de un ataque externo porque en España todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización oficial”. Finalmente, ha señalado que “El proceso de verificación aún no ha terminado con el conjunto del Gobierno. Estamos en ello.”

Según los informes del Centro Criptológico sostienen la extracción de 2,6GB y 130MB, en dos extracciones al teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y una extracción de información de 9MB en el caso de la ministra Margarita Robles.

FEIJÓO EXPRESA SU APOYO AL GOBIERNO Y PIDE EXTREMAR LA SEGURIDAD. A su llegada a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y al ser preguntado en torno al anuncio del gobierno, el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su “apoyo inequívoco” al ejecutivo de Sánchez para “preservar la seguridad del Estado” y de sus instituciones, pidiendo que se extremen las medidas de seguridad del conjunto de las instituciones del Estado. Además, ha advertido a Sánchez de que no contará con el respaldo del PP para que aquellos partidos políticos contrarios a la unidad de España sean participes en la comisión de secretos oficiales, convocada por el gobierno a raíz de las primeras filtraciones de espionaje con el programa Pegasus, al independentismo catalán y vasco.

REACCIONES DEL INDEPENDENTISMO CATALÁN. Poco han tardado las diferentes figuras políticas en reaccionar a través de sus cuentas de Twitter. Uno de ellos ha sido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , quien se ha solidarizado casi de manera inmediata con Pedro Sánchez y Margarita Robles, como “víctimas” de espionaje, aunque les ha reprochado “no haber hecho nada” hasta que llegaron denuncias desde el independentismo. “La violación de la intimidad de Pedro Sánchez y la ministra Robles es un crimen gravísimo que amenaza la democracia. Mi solidaridad con ellos, como víctimas, y mi máxima exigencia hacia ellos, como responsables de no haber hecho nada hasta el estallido del CatalanGate”, ha afirmado Puigdemont. Según el expresident, “la Moncloa ha tenido que esperar a que hubiese una infección con Pegasus en los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa para considerar que es un asunto de extrema gravedad y para investigarlo”. En cambio, ha protestado, “cuando lo denunciábamos los catalanes no merecíamos tanta consideración”.

Por su parte, el secretario general de JuntsXCat, Jordi Sànchez, cree que dichas declaraciones “certifican” el espionaje a independentistas. “Que Pedro Sánchez haya sido espiado no quita ningún motivo para seguir pensando que las cloacas del estado español están detrás del ‘catalangate’. En cualquier caso, hoy queda certificado el espionaje contra el independentismo. Más que nunca comisión independiente de investigación”, escribe Sànchez.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, sostiene la sospecha de que estemos ante una maniobra por parte del gobierno con el fin de pasar “de verdugos a víctimas” de espionaje político: “Sánchez y Robles dicen ser espiados. Ahora sí que es un tema muy grave. Cuando solo afectaba al independentismo, la ministra lo justificaba. ¿Es la evidencia de que no hay que limpiar las cloacas por si las puedes usar? ¿O una maniobra para pasar de verdugos a víctimas? ¿Bye CatalanGate? No cuela”, afirma Borràs.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, reacciona de manera contundente a la noticia sobre el presunto espionaje en el seno del gobierno – “El estado ha espiado, espía y espiará” – reflexionando en torno a quién es el artífice del mismo: “si fue el gobierno es malo, si no fue el gobierno es aún peor”. Por último, añade: “Si no limpias tus cloacas, se llenan de ratas y las ratas se lo comen todo. Luego no te quejes de que te muerden”.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado que “la doble vara de medir es evidente” respecto al independentismo catalán, “Sé qué es sentirse espiado, sentir vulnerada tu intimidad y tu acción política. No se lo deseo a nadie. Pero la doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo todo vale. Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya”, ha sentenciado Aragonès.

BILDU PIDE EXPLICACIONES AL EJECUTIVO. El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha considerado indispensable la creación de una investigación que demuestre que “esto no pueda ser parte de las cloacas del Estado, con un funcionamiento autónomo con independencia del Ejecutivo que rija el Estado español. Esto revela que la gravedad que le suponíamos al escándalo Pegasus no era infundada ni era una exageración utilizada en términos de rentabilidad política, sino que realmente estamos ante un hecho muy grave”, ha señalado Matute.

SOCIOS DE COALICIÓN. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha afirmado que “es vital que la investigación sobre el caso de espionaje Pegasus llegue “hasta el final” y se “depuren de manera ágil y efectiva responsabilidades”; concluyendo qué “es obligación del ejecutivo garantizar la seguridad. La ciudadanía merece respuestas”.

Por su parte, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 – y secretaria general de Unidas Podemos –, ha lamentado el caso de espionaje sobre los teléfonos del presidente y la ministra de Defensa. “La información revelada por el ministro de Presidencia muestra una profunda brecha en la seguridad del Estado. Venga de donde venga, el fallo es inasumible. Es imprescindible depurar responsabilidades. Está en juego nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía”, ha publicado Belarra.

PABLO IGLESIAS CREE QUE ROBLES Y MARLASKA DEBEN DIMITIR. Pablo Iglesias – exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Unidas Podemos – sostiene que la situación de los ministros de Interior y Defensa es insostenible, “Creo que es evidente que no pueden seguir en sus cargos por una cuestión de seguridad. “La primera obligación de un ministro del Interior y de una ministra de Defensa es proteger al presidente del Gobierno. Si no han podido proteger el teléfono móvil del presidente, por mucho que se coloquen también como víctimas, creo que su situación es insostenible”, ha señalado Iglesias en declaraciones del programa radiofónico El Món a Rac1.

ALMEIDA INCIDE EN EL ARGUMENTARIO POPULAR DE LA COMISIÓN DE SECRETOS. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha afirmado que “conviene que se aclare lo antes posible todas las circunstancias”, comparando este caso con la participación de “los enemigos de España”– a criterio del mismo alcalde – estén presentes la comisión de secretos de Estado. “Quizás eso a mí en estos momentos me preocupa tanto como que se proporcione la información de cómo se pudo acceder a la información del teléfono del presidente del Gobierno como de la ministra de Defensa” ha señalado.

RECIBIDA LA DENUNCIA POR ESPIONAJE EN LA AUDIENCIA NACIONAL. El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha remitido al Juzgado Central de Instrucción Decano la denuncia presentada por parte de la Abogacía del Estado en torno a la infección con el programa Pegasus de los dispositivos móviles del Presidente de Gobierno y de la ministra de Defensa. La denuncia recoge que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Roble fueron objeto de espionaje – entre mayo y junio de 2021 – por parte del programa Pegasus. Dicha denuncia, ha sido trasladada por el juez Calama – en funciones de guardia – asumiendo el juzgado de Guardia la competencia de los atestados, denuncias o querellas que se presenten.