Los transexuales le resultan “asquerosos” a Milos Zeman

Washington. El presidente checo, Milos Zeman, calificó a las personas transgénero de “asquerosas” en unas declaraciones sobre la reciente ley homófoba aprobada por el parlamento de Hungría, el país vecino. La ley húngara prohíbe la difusión de todos los materiales y programas educativos para niños que se considere que promueven la homosexualidad, la reasignación de género y el concepto de sexualidad que se desvíe del asignado a una persona al nacer. “No veo ninguna razón para no estar de acuerdo con él”, subrayó Zeman sobre Viktor Orban y agregó que puede “entender a gays, lesbianas, etc. ¿Pero sabes a quién no entiendo en absoluto? A las personas transgénero”. efe