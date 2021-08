Lukashenko insinúa que abandonará muy pronto la presidencia bielorrusa

Moscú. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, dejó entrever este lunes que dejará “muy” pronto el cargo, aunque no aclaró si seguirá en el poder en otra función, con ocasión del aniversario del estallido de las protestas antigubernamentales contra el fraude electoral.

“No hay que especular sobre cuándo se irá Lukashenko y demás. Muy pronto”, dijo el mandatario en una multitudinaria rueda de prensa, en la que no precisó plazos.

En el poder desde 1994, subrayó que si hay presidenciales no presentará su candidatura ni “promoverá” a ningún delfín. “A quien elija el pueblo bielorruso, será presidente. Eso es así”, dijo.

Admitió que piensa mucho sobre un sucesor, pero que le cuesta imaginarse lejos de puestos de responsabilidad.

“Al respecto, aún no he decidido qué es lo que haré. De verdad. Pienso en ello, claro. Este no es un cargo eterno. No voy a tener una vida tranquila hasta que me muera. No entiendo cómo se puede vivir, retirarse y dedicarse a otra cosa. Por ahora, no me lo puedo imaginar”, apuntó.

Dio por hecho que se reformará la Constitución por medio de un referéndum, tras reconocer que la actual Carta Magna es “autoritaria”, y que parte del poder se cederá al Legislativo. Efe