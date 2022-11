Macarena Olona presentará este viernes en Madrid su proyecto tras abandonar a Vox

Madrid. La exdiputada de Vox y abogada del Estado Macarena Olona presentará el próximo viernes, 4 de noviembre, en la sede de la Casa América de Madrid su nuevo proyecto tras su salida de Vox.

“El próximo 4 de noviembre tendrás que elegir tú. Yo no me resigno”, publicó en su cuenta de Twitter la exdiputada.

Al tuit lo acompaña un video, donde se dirigió al público: “No se atrevan a hablar en nuestro nombre”. Instantes después, las manillas de un reloj avanzan como indicando la cuenta atrás de la presentación de su proyecto.“Porque nosotros entendemos al hombre como complementario y no como enemigo. Porque defiendo a la familia con muchísimo orgullo”, dijo Olona.

“El hombre no mata, matan asesinos; el hombre no maltrata, maltrata el maltratador. Nosotros no criminalizamos a un sector de la sociedad en función de su sexo”, prosiguió. Y concluyó: “Soy libre, soy española, soy madre, soy hija, soy hermana... Como mujer y como madre afirmo, y es un honor hacerlo, que la violencia no tiene genero señorías”. EFE