Mañueco disuelve las Cortes y anuncia elecciones anticipadas en Castilla León

VALLADOLID. EP. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha remodelado su Gobierno, del que salen los cuatro consejeros de Ciudadanos, incluido el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y anunciado este lunes, 20 de diciembre, la disolución de las Cortes y ha convocado elecciones anticipadas en la comunidad autónoma para el próximo 13 de febrero, domingo. Además y según ha informado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press, Mañueco ha procedido a un único nombramiento, el del procurador del PP Alejandro Vazquez Ramos, que será el nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, tras el cese de Verónica Casado.

Fernández Mañueco (PP), ha justificado este lunes su decisión de convocar elecciones anticipadas por la “falta de lealtad” de Ciudadanos, hasta ahora su socio de gobierno, al que ha acusado de pactar los presupuestos a sus espaldas con Por Ávila, y también por la hipotética moción de censura que podría presentar el PSOE en marzo, informa EFE. En una declaración institucional, sin admitir preguntas y acompañado por los consejeros de su partido en la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, Mañueco ha acusado a Cs de estar dispuesto a votar a favor de la hipotética moción de censura junto al PSOE y Podemos, y de aceptar el “chantaje” de Por Ávila, en referencia a las enmiendas a los presupuestos de 2022, que ahora deberán ser prorrogados. “Arriesgo mi presente personal por el futuro de los ciudadanos”, ha afirmado Mañueco sobre la convocatoria electoral, aunque convencido de que es “la decisión correcta” para garantizar la estabilidad, la recuperación económica y el aumento del empleo.

El presidente ha argumentado que un Gobierno “necesita confianza y lealtad entre sus miembros” para tener “sustento y estabilidad”, pero ha añadido que “la confianza se ha roto por la falta de lealtad de Ciudadanos”. “Nos ha traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente”, ha afirmado. Con estas palabras Mañueco ha acusado a Cs de “pactar” con el partido Por Ávila la aprobación de una serie de enmiendas a los Presupuestos de 2022, que sumaban un cambio de destino de partidas por importe de 35 millones de euros de los más de 12.835 millones de que disponía el proyecto de ley, lo que ha visto como “un chantaje” al que no estaba dispuesto a ceder. “El chantaje de apoyos por privilegios funcionar con Sánchez, no conmigo”, ha resumido sobre esta circunstancia, antes de acusar al PSOE, a Cs y a Por Ávila de alcanzar acuerdos para “vender” al resto de los ciudadanos por el interés de los habitantes de esta provincia.

DISOLUCIÓN ANTICIPADA. Conforme establece el artículo 37 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León, el presidente ha firmado este lunes el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León con anticipación al término natural de la legislatura. La disolución se ha formalizado mediante Decreto2/2021, de 20 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de disolución anticipada de las Cortes y de convocatoria de elecciones. En dicha norma se ha establecido como fecha de celebración de elecciones el día 13 de febrero y la celebración previa de la campaña electoral de 15 días entre los días 28 de enero y 11 de febrero.

Por otra parte, mediante los correspondientes Acuerdos, el Presidente de la Junta de Castilla y León ha cesado a los cuatro consejeros de Ciudadanos con los que PP tenía el acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León. Se trata en concreto del vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Acción Exterior y Ordenación del Territorio, Francisco Igea; de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo; de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y del consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega.

El resto de las competencias de los cesantes serán asumidas por otros miembros del Consejo de Gobierno. La portavocía del gobierno será ejercida por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a quien igualmente se le encomienda el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Empleo e Industria.

Las competencias de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior serán ejercidas por el Consejero de la Presidencia. Y por su parte la Consejera de Educación asumirá temporalmente las competencias de la Consejería de Cultura y Turismo. Tanto el Decreto del Presidente de convocatoria anticipada de elecciones, como los Acuerdos de ceses de los Consejeros, como la atribución de las competencias de las Consejerías vacantes, se publicarán mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El vicepresidente, Igea, indignado. El hasta ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha mostrado este lunes su indignación unos minutos después de conocerse que el presidente del Gobierno autonómico, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco ha roto el pacto entre ambos partidos y ha convocado elecciones para el 13 de febrero de 2022. “¿Qué cojones piensas de tú población?, ¿qué categoría humana tienes?”, ha preguntado. Así lo ha aseverado Igea en declaraciones en el programa Más de Uno de Onda Cero, recogidas por Europa Press, donde había sido entrevistado pocos minutos antes de conocerse el anuncio de la disolución de las Cortes y convocatoria anticipada de comicios autonómicos. Al rato, ha vuelto a entrar en directo para reaccionar a la información, ante la cual ha aseverado que se siente “profundamente decepcionado”. “¿Qué cojones piensas de tu población? Que estás dentro de una nueva ola de la pandemia, con el sistema super tensionado y haces saltar por los aires el Gobierno”, ha preguntado Igea dirigiéndose a su hasta ahora socio, cuya decisión ha calificado de “absolutamente lamentable” e “increíble”.

“¿Qué categoría humana tienes?”, ha añadido Igea, que ha apostillado que “quien hace esto no es un hombre de bien”, en relación a una frase que había pronunciado previamente en la misma emisora señalando que quien tuviera en mente una convocatoria de elecciones anticipadas en el momento actual de la pandemia no sería una buena persona. “Una persona que convoca elecciones en este momento, deshace toda la política sanitaria, pone en riesgo a la población por el interés partidista no es un hombre de bien. Pone en riesgo a la Comunidad, es una absoluta irresponsabilidad cuya única razón es el interés partidista”, ha profundizado Igea.

“La situación es inaudita y uno no puede intentar esconderse detrás de una estratagema tan burda como la que ha utilizado hoy este personaje”, ha añadido el representante de la formación ‘naranja’, quien ha señalado que no tenía indicios sobre la convocatoria de elecciones, aunque ha deslizado que dentro del PP había quien “manejaba” esa opción porque, a su juicio, “no tenía sentido cómo se estaba llevando la negociación presupuestaria”. “Idiota no soy”, ha afirmado. “Nosotros decíamos, no hagas una tonterías porque los tuyos estén nerviosos”, ha asegurado antes de vincular la decisión con los “problemas internos” que en su opinión tiene el PP en provincias como Ávila o Salamanca.

El hasta ahora vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha defendido que hasta el momento el presidente de la Junta había negado “en público y en privado” la posibilidad de convocar elecciones anticipadas e incluso ha añadido que Fernández Mañueco le había dado “la palabra” de que no tomaría la decisión que ha anunciado hoy. Asimismo, ha defendido que el compromiso “de todos”, en referencia a los miembros de Ciudadanos en el Gobierno, era “expreso” y consideraba “inviable” una nueva moción de censura como la presentada por el PSOE en marzo de este año ya que los socialistas no tenían manera de obtener los 41 votos necesarios.

También ha recordado que estaban muy cerca de sacar adelante los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2022, que estaban “acordados al 99 por ciento” si bien ha apuntado que “el problema era que (los miembros del PP) no querían ceder a un partido que es una escisión del Partido Popular en una provincia en la que tienen un problema interno”. Francisco Igea ha reprochado que la decisión contribuirá negativamente a la situación de la pandemia, ya que entre otros aspectos considera que supone el cese de la consejera de Sanidad nombrada por Ciudadanos, Verónica Casado; y que además “es muy probable que esto provoque que todos los cargos directivos acaben renunciando, ya estaban bastante quemados de la actitud del Partido Popular”.

A ello ha sumado que se envía a los ciudadanos y los profesionales sanitarios un mensaje “de absoluto desánimo”. “Vete a pedirles ahora a la gente que se esfuerce, que doble turnos, que no coja las vacaciones. Una medida como ésta en la Sanidad es peligrosa”, ha insistido Igea. Cabe recordar que estaba previsto que este lunes el Gobierno autonómico tomara una decisión sobre posibles restricciones ante la evolución de la pandemia del COVID-19 en base al informe del Comité de Expertos que se reunió el pasado viernes.