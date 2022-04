Mañueco jura su cargo con el foco en Abascal y la ausencia de Feijóo

La esperada foto entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en la que la izquierda tiene depositadas parte de sus esperanzas para frenar la escalada del gallego en las encuestas, tendrá que esperar a otro momento. Como estaba anunciado, el nuevo líder del PP no se presentó este martes en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente en Castilla y León, donde sí estuvo en primera fila el máximo responsable de Vox, cuya formación entrará a formar parte por primera vez de un Ejecutivo autonómico.

El de Os Peares, que justo ayer tenía en agenda una reunión con patronales y sindicatos de cara a perfilar la propuesta económica que presentará a Pedro Sánchez para ayudar a España a salir de la crisis marcada por la escalada de precios, quiso, no obstante, expresar su respaldo a Mañueco de manera virtual. “Castilla y León vuelve a tener al mejor presidente en el momento en el que más lo necesita. Su vocación siempre será estar al servicio de todos los ciudadanos”, escribió en Twitter. El también titular de la Xunta de Galicia recalcó, asimismo, que Mañueco cuenta con “todo el respaldo” del partido. “Adelante y a seguir trabajando”, agregó.

VE LÓGICO" QUE GOBIERNE EL QUE GANE. Ya en declaraciones a su llegada a la sede del PP para verse con los agentes sociales, Feijóo volvió a expresas su “total” apoyo a Mañueco, planteando de nuevo al PSOE que se deje gobernar a la lista más votada. A su entender, “ya es hora de empezar a recuperar la diferencia entre ganar o perder” porque ésa es la senda “más transparente, limpia y decente”. Así, subrayó que a él “le interesa mucho” que los ciudadanos sepan que su partido “quiere gobernar cuando gana” y recordó que en el 2018 ya propusieron al PSOE que se modificara la Ley Electoral para que se dejase gobernar a la lista más votada.

“Nos dijo que no. Y a partir del año 2019 en España se produjerondistintas coaliciones entre partidos que no ganaban. Creo que tenemos que recuperar la senda de diferenciar en democracia el que gana y el que pierde. Yo me apunto a esa senda”, enfatizó. En este sentido, afirmó que si el PP gana las elecciones “lo lógico” es que gobierne y si, por el contrario no gana, “lo lógico es que gobiernen otros”.

Quienes sí acudieron a Valladolid para apoyar al barón popular fueron el exinquilino de La Moncloa Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso –que se congratuló de que CyL sea una comunidad “socialismo free” tras alcanzarse un gran pacto entre PP y Vox–, y la secretaria general de los de la gaviota, Cuca Gamarra, quién defendió el acuerdo porque da estabilidad y se suscribió “desde las convicciones” de su formación de “constitucionalismo y autonomismo”.

Santiago Abascal, por su parte, aseguró que para su formación hoy “no había un sitio más importante en el que estar” que en Castilla y León, aunque evitó juzgar la ausencia de Feijóo. “No me corresponde a mí juzgar las agendas de otros líderes, pero no dudo del apoyo de Feijóo a sus líderes territoriales”, indicó

Fernández Mañueco juró su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León con la voluntad de ser “el presidente de todos, sin distinción de opiniones o ideologías”. Este es el principal mensaje que trasladó en un breve y emocionado discurso de toma de posesión, en el que apeló a la “colaboración de todos”, en referencia expresa al Gobierno, a los grupos políticos y a los agentes económicos y sociales.