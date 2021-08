Maroto acusa a Sánchez de relajarse en la crisis afgana

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer “apropiarse de un éxito” de la misión española de evacuación en Afganistán, un mérito que, en su opinión, “solo corresponde al embajador y a los soldados”.

El senador visitó este sábado Segovia para participar de la reunión del Comité de Dirección del PP en la provincia que abre el curso político y, en declaraciones a los medios, criticó que el presidente del Ejecutivo acudiese en ningún momento al Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre esa crisis.

“¿Señor Sánchez, no cree usted que después de 102 españoles fallecidos en Afganistán y más de 3.500 millones de euros gastados allí, España y el Congreso de los Diputados no se merecen algo más que una de sus simples fotos?”, cuestionó el popular para continuar con más preguntas directas para Sánchez: “¿Por qué no acude al Congreso? ¿Es que tiene miedo de que alguien le pregunte también por cuestiones como el precio de la luz, que sigue disparado a pesar de sus promesas? ¿Por qué no acude al Congreso? ¿Es solo soberbia señor Sánchez, o también es cobardía?”.

Javier Maroto reprochó al presidente del Gobierno que no haya comparecido hasta el último momento por estar de vacaciones y, a este respecto, apuntó que durante el mes de agosto “también se puede medir a los diferentes líderes políticos”.

“Hemos visto que Sánchez, como hizo el año pasado, ha abandonado sus tareas de gobierno para tumbarse al sol. Ha habido un momento en el que ya resultaba insoportable verle más tiempo en la tumbona y alguien le ha dicho ‘Sánchez, tienes que salir, tienes que hablar, lo está haciendo todo el mundo’”, comentó sobre las vacaciones del presidente. En su opinión, la crisis en Afganistán es “la prueba del algodón de cómo es el presidente Sánchez” porque, mientras el resto de líderes europeos “han dado la cara desde el minuto uno”, él solo compareció el último día “para apropiarse de una foto que no es suya” aseguró también sobre la gestión de la crisis afagana.

Aludió además a las declaraciones de Sánchez sobre el operativo llevado a cabo en Afganistán: “Esto es un éxito de España” frase que compara con “Hemos salido más fuertes, hemos vencido al virus’”. Por otra parte, el presidente del gobierno ante las acusaciones de la oposición que se realizaron a lo largo de esta semana y que seguían en la misma línea, reconoció el viernes que le resultaba “difícil de entender” que el Partido Popular pueda criticar el operativo de evacuación llevado a cabo en Afganistán, una misión que calificó de “éxito de país” y que recordó que recibió elogios por parte de toda la comunidad internacional.

Sánchez también defendió que el Gobierno mantuvo informadas a las fuerzas políticas durante toda la operación a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; además de varias comparecencias públicas sobre este tema.

“Ese contacto se ha producido al nivel que se tenía que producir”, sostuvo el presidente ante las exigencias de los populares para que el propio Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso de los Diputados para dar cuentas de la misión en Afganistán y sobre la gestión en los precios de la luz, que este agosto, marcan precios históricos.