Mata un agente al sospechoso de haber sido el asesino de un seguidor de Trump en Portland

Madrid. Un agente federal de EE.UU. mató el pasado jueves al sospechoso de haber asesinado a un seguidor del presidente estadounidense, Donald Trump, durante un enfrentamiento registrado el pasado fin de semana pasado en Portland (Oregon) en el contexto de las protestas contra el racismo, según informaron medios locales.

Además, los diarios The Washington Post y The New York Times, que citaron fuentes oficiales, el sospechoso, identificado como Michael Forest Reinoehl, murió en la localidad de Lacey, en el estado de Washington (noroeste), cuando un grupo de agentes federales intentaron arrestarle. El agente federal disparó a Reinoehl cuando éste “sacó una pistola”, dijo al Post una fuente del Departamento de Justicia, que precisó que en la operación participaron miembros del FBI y del Servicio de Mariscales de EE.UU. El fallecido, de 48 años, y vinculado al movimiento de corte anarquista Antifa, era sospechoso de haber matado de dos disparos a Aaron J. Danielson, de 39, un seguidor de Trump. EFE