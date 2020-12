Moncloa insiste en defender un pacto sobre el CGPJ que el PP vuelve a negar

···El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes, 15 de diciembre, la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del CGPJ mientras funcione con su mandato caducado. Y tras este primer debate, la idea de los partidos que forman el Gobierno es habilitar enero para poder completar su tramitación, con la idea de que se apruebe lo antes posible. Ambos partidos registraron esta proposición de ley el martes de la semana pasada y la Mesa de la Cámara la calificó el viernes, dejándola lista para su publicación en el Boletín del Congreso y remitiéndosela al Gobierno, que tenía un plazo de treinta días para informar sobre ella. Pero el Gobierno no ha querido agotar ese período y, aprovechando que la reforma no tiene impacto presupuestario y por tanto no es susceptible de ser vetada, ha dado su conformidad para que la Junta de Portavoces del Congreso la incluya este martes en el pleno.