Moncloa no ve peligrar por Podemos la excelente relación con Marruecos

Madrid. El Gobierno asegura que no hay ninguna razón más allá de la situación epidemiológica para el aplazamiento de la cumbre con Marruecos y no duda de que se mantendrá la “excelente” relación con este país pese a reconocer que actitudes de Podemos como su posición sobre el Sáhara, no ayudan.

Todo estaba preparado para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viajara el próximo 17 de diciembre a Rabat junto a varios ministros para protagonizar la que iba a ser la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) bilateral en más de cinco años.

Una cumbre a la que el Ejecutivo había venido otorgando una gran trascendencia y máxime en un momento como el actual con la llegada de miles de inmigrantes ilegales a Canarias y la mayoría de ellos procedentes de territorio marroquí.

El anuncio del aplazamiento de la cumbre a febrero llegó cuando Sánchez participaba en el Consejo Europeo de Bruselas y se hizo público con un comunicado conjunto hispano-marroquí en el que se afirmaba que el motivo era la situación epidemiológica provocada por la pandemia.

El hecho de que el anuncio llegara justo después de que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociese la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental tras el establecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel, provocó interpretaciones de que el aplazamiento fuera un intento de presión a España ante su postura con este territorio.

Pero Sánchez lo negó el viernes: “En absoluto, de verdad. Tenemos muy buena relación con Marruecos”, recalcó antes de insistir en que el motivo para posponer la cumbre es la crisis sanitaria.

Además, recordó que la posición española sobre el Sáhara sigue siendo la misma, que pasa por lograr una solución negociada y que respete las resoluciones de la ONU.

El propio presidente calificó de excelente la relación bilateral, y fuentes del Gobierno consultadas por Efe se han mostrado convencidas de que así va a seguir siendo pese a que sí lamentan que “algunos parezca que están empeñados en intentar poner trabas en ella”. efe