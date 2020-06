Moncloa regulará por ley un tiempo corresponsable para la conciliación

Madrid. La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció ayer que el Gobierno impulsará una ley de tiempo corresponsable para garantizar el derecho a la conciliación y al trabajo en condiciones de igualdad.

Montero, en su comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, avanzó que Igualdad y Trabajo serán los ministerios encargados de esta ley y aseveró que se procederá a la regulación del teletrabajo con perspectiva de género para evitar que el trabajo a distancia sea “una trampa para las mujeres”.

“Nuestro país necesita cuidar, sin cuidados no se puede vivir, lo que conocemos como economía productiva no funciona”, subrayó en un discurso en el que abogó por políticas públicas que saquen de la invisibilidad, la precariedad y la desigualdad las tareas de cuidados, que no se hacen “por arte de magia”.

Propuso un “pacto nacional por los cuidados” que ponga en marcha un sistema público de cuidados después de que la crisis del coronavirus haya hecho “saltar por los aires” las estructuras de la conciliación.

Montero incidió en que la red cuidados en España es frágil, y está feminizada, y sostuvo que la pandemia ha agudizado la crisis de los cuidados de menores y otras personas dependientes y de las tareas del hogar, que son invisibles y recaen sobre todo en los hombros de las mujeres: “Sin los cuidados, la sociedad colapsa”.

La ministra criticó que ningún Gobierno se haya ocupado de los cuidados “en toda su complejidad”, esto es, abarcando las necesidades de menores, mayores y otros dependientes y también la corresponsabilidad y la conciliación.

“Si algo ha puesto de manifiesto la emergencia es que no es posible vivir sin cuidados. (...) Para una sociedad democrática y económicamente eficiente tenemos que crear un robusto sistema de cuidados” que garantice que se cubren las necesidades y se dignifican las condiciones de quienes cuidan -que en ocasiones se asemejan a la esclavitud-, defendió.

Insistió en que las mujeres se han incorporado al mercado laboral “con sus casas y los suyos a cuestas”. efe