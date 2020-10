Montero está dispuesta a negociar la supresión del impuesto del diésel

Madrid. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer que “técnicamente” es posible suprimir el impuesto al diésel durante la tramitación de los Presupuestos Generales y reconoció que cualquier negociación consiste en que “cedan” las partes.

En declaraciones en la Cadena Ser, Montero afirmó que “claro” que podría suprimirse esta figura, vía modificación de las partidas de ingresos en el marco de la tramitación parlamentaria como piden PNV y Ciudadanos para apoyar las cuentas.

“Tendremos que hablar y yo creo, por supuesto, que cualquier negociación consiste en que cedamos ambas partes”, añadió Montero que espera poder sacar los Presupuesto con el apoyo de la mayoría de grupos.

“Ojalá superemos los vetos cruzados”, apuntó antes de explicar que hay “cierta holgura” en el proyecto de cuentas para 2021 para poder hacer modificaciones en una tramitación “tan complicada”.

Si se quitan estos ingresos, unos 450 millones, tendría que reflejarse también en los gastos, añadió.

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, insistía ayer en que “hay un compromiso” por parte del Gobierno para eliminar “vía enmienda” el impuesto al diésel , aunque desde el Ejecutivo desmintieron rápidamente esta afirmación.

“Creo que la ministra de Hacienda ayer fue meridianamente clara: no hemos tenido ningún contacto con Cs quienes tenemos que negociar los PGE. Conviene no hacer fetiche de las cosas, esto no está negociado ni está planteado”, sostuvo el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, miembro de Podemos. efe