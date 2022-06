Moreno asegura que Andalucía abre una vía para reagrupar el centro derecha "por el carril central"

SEVILLA. EUROPA PRESS. El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este lunes, tras su triunfo con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, que esta comunidad demuestra una vía para reagrupar el centro derecha por el carril central. En una entrevista con la Cadena Cope, recogidas por Europa Press Moreno ha considerado que tras el resultado electoral, "hemos abierto una vía de reagrupar el centro derecha, que una es una vía viable y por el carril central, ese carril central que es ancho, amplio, cómodo y que está bien perimetrado".

En cuanto a la repercusión que el resultado puede tener en el Gobierno central, Juanma Moreno ha indicado que, sin duda, Pedro Sánchez tiene "un problema más grande que el que tenía antes de ayer," y sus políticas no conectan con una mayoría de la sociedad. Ha agregado que no le extrañaría que Sánchez no se presentara a las próximas elecciones autonómicas porque la situación se le está poniendo muy difícil. Ha apuntado que gobernar sin contar con comunidades como la de Andalucía o la de Madrid es "muy difícil".

Moreno ha manifestado que el PP-A ha recibido un gran número de votos de antiguos votantes del PSOE-A, como se ha visto en la provincia de Sevilla. Ha agregado que hay una ciudadanos que en otros comicios optaron por otras fuerzas políticas han visto en el PP un partido "sereno" y capaz de gestionar los problemas, lo que genera "tranquilidad y confianza". "Al final se ha producido un vuelto como no se había producido antes", según ha dicho Moreno, convencido de que el PP-A también ha recibido votos de antiguos votantes de Vox que han visto que el PP es la fuerza útil.

Moreno quiere apostar por esa política racional que se basa en un proyecto sereno, transversal y que tiene que tener la capacidad de que los ciudadanos den ese saltito y superar las trincheras ideológicas para construir esa mayoría a la que él ha apelado en la campaña electoral. Sobre el efecto del resultado para Pedro Sánchez, ha indicado que Andalucía, la comunidad más poblada de España, siempre ha tenido un efecto simbólico para el PSOE, que generó amplias mayorías y simpatía entre la población, pero todo eso ayer "saltó por los aires". "Sánchez hoy tiene un problema más grande que el que tenía antes de ayer, sus políticas no conectan con una mayoría de la sociedad", según ha señalado.

No obstante, Moreno ha indicado que Sánchez ha demostrado que tiene una enorme capacidad de resistencia y que podría aguantar "hasta el final". Pero ha indicado que no le extrañaría que no se presentara a las próximas elecciones generales porque la situación se está poniendo "muy difícil". "Había un deseo de sacarle la tarjeta roja a Sánchez y decirle que por ese camino no", ha señalado.