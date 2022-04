Moreno baraja los comicios en junio, aunque no se celebren en un domingo

Málaga. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró este martes que todavía no tiene tomada la decisión final sobre las autonómicas, pero dejó entrever con sus declaraciones que habrá un adelanto a junio y abrió la puerta a que los comicios no sean obligatoriamente en un domingo.

Moreno, que compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en Málaga, dijo que con los datos que maneja y las conversaciones de las últimas semanas se reafirma en que el interés general de Andalucía pasa por tener presupuestos para el próximo ejercicio.

Esas cuentas no podría aprobarlas a tiempo si no tiene ya un gobierno formado a finales de agosto o principios de septiembre, para elaborarlas y que se aprueben en diciembre, aseguró.

Al ser cuestionado sobre si las fechas que baraja son el 19 o el 26, incluyó “otra derivada”, que los comicios no sean un domingo: “¿Por qué un sábado no pueden ser? ¿Por qué no podrían ser un viernes? Todo está abierto, quedan muchas cosas por despejar”, señaló al respecto.

Por otra parte, indicó que cuando se convoquen las andaluzas, estudiarán la posibilidad de concurrir de forma conjunta con Ciudadanos para ver si pueden generar “una mayoría más amplia” o si ello provoca un desvío de votos a otros partidos.

Acompañado por el vicepresidente y líder de Cs, Juan Marín, éste sin embargo dijo que apuesta por acudir a las urnas por separado para luego unirse en el Gobierno. efe