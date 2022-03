Movilización masiva para recoger a ucranianos que necesitan asilo

“No tengo miedo, tengo pánico de llegar allí y ver la cantidad de gente que necesita ayuda, porque, ¿a quién le digo que no?”, plantea Miguel Garrido, vecino de San Clodio (Lugo) que, solidarizado con la “injusticia” que tiene que vivir el pueblo ucraniano, decidió cogerse una semana libre de trabajo en el tanatorio del que es propietario para trasladar toda la ayuda que pudiese a Ucrania y traer consigo a cuántas personas quepan en su transporte.

Lo que empezó como una iniciativa sencilla de recogida de alimentos y medicamentos, terminó convirtiéndose en una odisea para hacer caber 2.500 kilos en el transporte disponible. “Yo había alquilado una autocaravana, la más grande que había, de siete plazas, para llevar todos los donativos, pero tuve que poner una furgoneta de las que tengo en el tanatorio, alquilar un coche y pedir a mi vecino un remolque, y aún así tuvimos que decir basta, ya que no cabían más cosas”, recuerda Miguel, asegurando que lo que entonces hicieron fue “priorizar las medicinas, sobre todo para niños, como anticatarrales y antigripales, pañales y otras cosas para bebés, además de ropa que tuvimos que envasar al vacío para que ocupase menos”. Otro problema que se presentó fue encontrar conductor para la segunda furgoneta, porque “no todo el mundo puede permitirse decir: me voy una semana, e incluso lloraban por no poder hacerlo”.

Al final salieron 6 personas, una de ellos un vecino ucraniano, “que podía ayudar con el idioma”, pero enseguida se sumaron una madre y un hijo que habían salido de Ucrania durante la anterior guerra, la del Donbás, y querían ir a Kiev. Su intención, a primera hora de la tarde del lunes, era llegar a Varsovia para realizar una primera descarga y recoger a las personas que pudiesen, porque, “aunque tenemos algunas fijas, esto va tan rápido que muchos ya se marchan como pueden”. En la foto, las ucranianas que sacaron del conflicto.