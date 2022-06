Musk amenaza con no comprar Twitter por las cuentas falsas

Nueva York. El magnate Elon Musk, que el pasado abril anunció la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, amenazó este lunes con no consumarla porque no ha recibido de la empresa la información que requirió sobre las cuestas falsas y el spam. En una carta dirigida a la compañía -y filtrada a varios medios-, dijo que la dirección actual de Twitter está “resistiéndose y frustrando” esa entrega de información, lo que equivale a un “claro incumplimiento material” de los términos del acuerdo de compra. En consecuencia, Musk señala que “se reserva todos los derechos que de ahí se derivan, incluido el de no consumar la transacción”. A las 10.25, hora local en Nueva York, poco después de abrir Wall Street, las acciones de Twitter se depreciaban el 4,13 %. efe