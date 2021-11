Nueva colada del Cumbre Vieja se desplaza hacia La Laguna

Santa Cruz de la Palma. El nuevo centro de emisión de lava surgido este domingo en el volcán de Cumbre Vieja construyó ya un pequeño cono anexo al principal, del que emana una colada que se situó a 1,5 kilómetros de la localidad de La Laguna, aunque su avance se ralentizó tras engullir bastante material.

El director técnico del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, afirmó este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión de los comités científico y técnico que hay que “vigilar y monitorizar” este flujo lávico para determinar si recibe el “empuje” suficiente como para seguir caminando hacia la citada localidad.

No obstante, el Pevolca cree que lo más razonable es que esta colada termine por pararse o subirse sobre la 8, la que discurre al norte de la montaña de La Laguna, dada la gran cantidad de material sólido que terminó engullendo y, en consecuencia, el aumento de viscosidad que la llevará a frenar su avance.

Este lunes no hubo prácticamente emisión de lava desde el cráter principal del volcán y desde el noroeste no la hubo de forma visible, pero sí se produjeron aportes que alimentan a los tubos lávicos y estos a su vez a los deltas en el mar, aunque no se constató que aumentaran su superficie.

Los dos centros nuevos de emisión aportaron lava sobre territorios nuevos de suelo agrícola o forestal, precisó Morcuende.

Por su parte, los vientos alisios propiciarán que haya un entorno favorable para las operaciones en el aeropuerto de Mazo hasta el miércoles, en principio.

Además, la señal de tremor, que este domingo registró niveles elevados, también volvió a descender en las últimas horas y en cuanto a la sismicidad, seguía siendo baja la de gran profundidad, pero incrementó la de niveles intermedios, con un seísmo de magnitud 5 mgLg y sentido con intensidad V a 35 kilómetros como el evento de mayor magnitud. EFE