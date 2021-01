Once senadores anuncian que forzarán un voto en el Congreso contra el triunfo de Joe Biden

Madrid. Once senadores de EEUU anunciaron ayer que se opondrán a la ratificación de la victoria del presidente electo, Joe Biden, durante la sesión del Congreso programada con ese objetivo, lo que forzará un voto sobre el resultado de las elecciones de noviembre. La maniobra de los once senadores, entre ellos el texano Ted Cruz, está abocada al fracaso y no logrará impedir que el Congreso ratifique la victoria de Biden en la sesión prevista para el próximo 6 de enero, pero sí asegurará un largo debate y una votación sobre el triunfo del presidente electo.

En un comunicado conjunto, los once senadores explicaron que se opondrán a la certificación de los resultados hasta que no se realice una auditoría de 10 días. “El Congreso debería nombrar inmediatamente a una comisión electoral con plena autoridad para investigar y determinar la verdad de los hechos con el objetivo de hacer una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales en los estados en disputa”, afirmaron en medio de una jornada algo tensa. EFE