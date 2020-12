Otegi dice que el Supremo pretende “desestabilizar el escenario político”

bateragune. El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, opinó ayer que la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra él y otros dirigentes abertzales por el caso Bateragune pretende “criminalizarlos” para “desestabilizar el escenario político”, en el que la coalición abertzale es cada vez más “decisiva”.

Otegi compareció en la sede de EH Bildu de San Sebastián acompañado por el resto de condenados en el caso Bateragune, el supuesto intento de reconstruir Batasuna bajo las órdenes de ETA: Rafa Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta, y por dirigentes de la coalición para presentar una “lectura política” de la resolución hecha pública por el Supremo, de la que dispone, dijo, de “una nota de prensa”.

No quiso entrar en las cuestiones jurídicas de la resolución, aunque deslizó que “la partida no está acabada”. “Había una partida de ajedrez que terminó con la nulidad. Ahora el Tribunal Supremo ha movido pieza, pero no será el único que mueva piezas y veremos cómo acaba la partida”, advirtió.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recalcó ayer que el Tribunal Supremo solo actúa para hacer cumplir la ley y no para “criminalizar” a nadie. efe