“Parece que el régimen de Putin no va a dar pasos atrás y es tarde para frenar esta envalentonada”

- Comenzando por el principio. Para entender lo que está sucediendo en la actualidad entre Rusia y Ucrania es necesario retroceder en el tiempo. ¿Cuáles son las razones reales por las que se ha desencadenado este conflicto?

Tenemos dos variables: por un lado, la bilateralidad entre Ucrania y Rusia o entre Rusia y todo el espacio postsoviético; y, por el otro, la sistémica, que ya prácticamente nos implica a todos. Está el pasado histórico compartido por ambas culturas eslavas, pero también está el Estado ucraniano compuesto por una variedad identitaria muy compleja, con gente más cercana a Rusia y otra gente que reclama la nacionalidad ucraniana como primera y única. Todo ello en un escenario internacional en el que Estados Unidos está retrocediendo ante el auge de otras potencias y la Unión Europea trata de mantener cierto potencial económico aliándose con EE UU para mantener la frontera con Rusia, con ese nuevo telón de acero que suponen las fronteras OTAN.

- Es decir, este pulso no es tanto con Ucrania como con Occidente y es algo que ya viene de lejos, ¿no? No se ha gestado de un momento a otro.

Efectivamente. Desde la aparición de la OTAN –Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental alcanzada en 1949– todos los gobiernos rusos han tratado de evitar que la organización se fuera acercando cada vez más a sus fronteras. E, indudablemente, la OTAN también se juega mucho con todo esto, pero casi le interesaba más una situación de calma tensa que no la actual, porque el presidente ucraniano ya ha levantado la voz, visto que parece que nadie está dispuesto a defenderlos.

- Para que esa defensa estuviese justificada Ucrania debería entrar a formar parte de la OTAN. ¿Se contempla esta posibilidad?

La entrada de Ucrania en la OTAN ahora mismo no está para nada sobre la mesa, porque eso, precisamente, implicaría que los aliados, ante cualquier movimiento, incluso en la frontera de Donbass –territorio más afín a Rusia–, tendrían que actuar. Y eso incluye a Estados Unidos, que no tiene mucho que ganar y sí mucho que perder.

- Se rumorea que países como Finlandia ya están mirando con mejores ojos a la OTAN después de esta incursión rusa. ¿Podría este conflicto cambiar todo el panorama internacional?

Yo creo que más bien esto ha venido a evidenciar un cambio que ya estaba en curso, pero, indudablemente, muchos estados tienen miedo, como es el caso de los países bálticos o de Polonia, que ya son miembros de la OTAN. Finlandia siempre ha sido un tapón y un ejemplo que se quería trasladar a Ucrania, y este conflicto, claro, puede hacer que gire un poco más su mirada hacia la OTAN, porque el miedo está ahí.

- A Rusia no le conviene que esta guerra se prolongue en el tiempo, pero, ¿cuál es la previsión actual? ¿Se prevé que sea una guerra de corta o de larga duración?

Creo que es un poco pronto para decirlo. Había una cierta idea basada en los informes de inteligencia de países aliados como Estados Undios o Reino Unido sobre que iba a ser una operación más sencilla de lo que está siendo. La entrada en Kiev, en la capital, ya es inminente, lo que nos da una cierta idea de hasta dónde puede llegar Putin. La pregunta es, más bien, ¿qué puede suceder después? Porque, por desgracia, más tarde o más temprano la superioridad militar rusa se va a imponer y si no hay ningún estado que entre en defensa de Ucrania, algo que no parece previsible, la toma de control es inminente.

- Entonces le traslado esa pregunta, ¿qué puede suceder después de que Rusia tome la capital? ¿Parará Putin su expansión?

La sensación es que no va a haber pasos atrás por parte del régimen de Putin, y quizá sea un poco tarde ya para que ponga fin a esta envalentonada, por lo que previsiblemente continuará adelante.

- Se está hablando de imponer sanciones sin precedentes a Rusia. ¿Realmente Putin teme las futuras sanciones económicas?

Hoy mismo se veía que las sancionas para Rusia, si se daba ese paso de desconectarla del sistema financiero internacional SWIFT –grupo cooperativo fundado en Bruselas en 1973 que estableció el lenguaje común para las transacciones financieras, con un sistema de datos compartidos y una red de telecomunicaciones mundial–, no serían tan importantes como podían haberlo sido hace 20 años, porque el auge de China puede taponar esas fugas económicas, con ventas masivas del mercado energético ruso hacia el país.

- Entonces, ¿para qué sirven? ¿Servirán de algo las sanciones?

Yo creo que hay que valorar positivamente que tanto aliados OTAN como UE y aliados de Estados Unidos como Australia o Corea del Sur estén tratando de conectar esas sanciones, para que tengan más capacidad de presión. Pero lo cierto es que Rusia lleva ya sancionada por parte de los países aliados desde el 2014, cuando se produjo la invasión de la Península de Crimea y las consecuencias para la economía rusa existieron, pero también para la europea.

- Así que nosotros también tenemos mucho que perder, según parece.

Putin tiene la sensación de que las exportaciones energéticas le dan cierto poder para que las sanciones no vayan excesivamente lejos. De hecho, sobre ese botón nuclear de desconexión del sistema financiero internacional SWIFT que hemos visto estos días, parece que hay países como Italia o Alemania que no están por la labor de dar ese paso, como pidió el gobierno ucraniano. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos en un mundo como el de los años 90 o el de la Guerra Fría, y las interconexiones económicas son tan globales que es imposible poner unas sanciones tan duras sin consecuencias para Europa. Ahí reside parte del envalentonamiento de Putin.

- Y a nivel de un ciudadano medio, ¿cómo afectará la guerra a su economía diaria? ¿La notaremos?

Ya hemos visto la subida del gas, aunque por suerte España no es tan dependiente del gas ruso como Alemania, que tiene mucho más que perder. Pero si el mercado sube, porque la demanda sube, indudablemente, vamos a tener mayores dificultades. Parece que Estados Unidos está tratando de suplir la crisis con envíos de gas licuado, reforzando las importaciones, pero habrá otras cuestiones que atender.

- ¿Cómo cuáles?

La subida del precio de los cereales. Ucrania es un gran exportador de cereales para Europa y ayer parecía que los precios del maíz ya se empezaban a disparar. Y probablemente las sanciones afecten al sector del alumnio, muy importante en nuestra economía. Será un terremoto para una economía ya maltrecha por el covid, que ya sufría subidas del coste de la energía y de materias primas, y ahora se enfrentará a una mayor competencia en los mercados internacionales para adquirir estos bienes.