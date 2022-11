Parlamento Europeo: Puigdemont seguirá sin acreditar

Madrid. La Junta Electoral Central informó al Parlamento Europeo de que no puede entregar la credencial de eurodiputado al expresidente catalán Carles Puigdemont mientras no cumpla todos los requisitos formales que recoge la legislación electoral española, y le falta el trámite de acatamiento de la Constitución en Madrid ante la JEC.

“En tanto se mantenga en vigor el artículo 224.2 de la LOREG y ningún tribunal nacional o de la Unión Europea ponga en cuestión su vigencia, la Administración electoral española tiene el deber de seguir aplicándolo --ha recalcado--. Por ello, la Junta Electoral Central considera que el señor Puigdemont no ha adquirido la condición plena de diputado al Parlamento Europeo, al no haber cumplido el requisito de acatamiento constitucional previsto”.

En consecuencia, para la JEC ese escaño “debe quedar vacante temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos”. Los mismos motivos se aplican a los otros tres eurodiputados electos que tampoco han cumplido ese requisito: los exconseller de Junts Toni Comín y Clara Ponsatí, también huidos de la Justicia española, y el republicano Jordi Solé, que no tiene causas pendientes pero tampoco pasó por Madrid para recoger su acta.

Esa es la respuesta, recogida por Europa Press, que la JEC ha acordado remitir al Parlamento Europeo ante el escrito firmado por su presidenta, la maltesa Roberta Metsola, preguntando por qué España aún no había remitido las credenciales de los 59 eurodiputados que le corresponden tras los comicios europeos de 2019 y la posterior salida del Reino Unido de la UE.

El pasado mayo, la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo comunicó que no podría verificar las credenciales de Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solè al no tener la documentación correspondiente. La comisión, que preside el diputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, no tiene certificación de que estos cuatro diputados hubieran cumplido con los requisitos que marca la legislación española antes de ocupar un escaño. EP