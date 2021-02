Patronales y sindicatos piden estabilidad

Barcelona. Profesor de Educación Musical en la Escola Camins (Franqueses del Vallès) cumple ahora una década en Cataluña. Así valora el nuevo mapa político allí.

“El daño que Vox le hace al PP en estas elecciones es algo que no veía venir. Lo de Ciudadanos sí me lo esperaba porque pueden perder a izquierda y derecha y así ha pasado”, apunta Paulo Gacio sobre unos comicios donde con el voto por correo, la participación apenas ha superado ligeramente el umbral del 50%.

“Hay que decir que la abstención ha sido constitucionalista. Los independentistas votan todos porque saben bien que si no votan pierden poder”, asegura.

Ante la actual ronda de negociaciones, considera que, de uno u otro modo, desembocarán pronto en la formación de un Govern.

“Si hay otras elecciones creo que mucha gente les diría a los políticos... ‘Nos estáis tomando el pelo’”.

En relación a la ronda de acuerdos, evoca el viejo dicho político: todo tiene precio.

"Creo que puede haber un Gobierno de izquierdas, con acuerdos que no serán fáciles porque pueden tener un coste en votos de cara a otras elecciones. Pienso que Esquerra puede estar cerca de Illa y que, tras ponerse de acuerdo, juntos sean capaces de sumar a otros grupos como pueden ser la CUP o Podemos, aunque ese tipo de pactos suponen un desgaste, eso seguro. Ahora mismo a Esquerra y Junts no los veo juntos, son formaciones que acabaron muy mal entre ellas y veo una distancia difícil de superar".