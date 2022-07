Pedro Sánchez acudirá a Ermua por el 25 aniversario del asesinato de Blanco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el domingo día 10 al acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia) para conmemorar el 25 aniversario del secuestro y asesinato manos de ETA de Miguel Ángel Blanco, han informado a Efe fuentes municipales.

La presencia en Ermua del jefe del Ejecutivo, que se suma a la ya anunciada del rey, se ha conocido el mismo día en que la Fundación Miguel Ángel Blanco ha informado de actos en 70 municipios de España para “recordar los valores constitucionalistas que defendió Miguel Ángel Blanco y por los que fue asesinado”.

La mayoría de estos actos tendrán lugar entre el 10 y el 13 de julio, en torno a las fechas en las que Blanco fue secuestrado (10 de julio en 1997) y posteriormente asesinado (murió en el hospital en la madrugada del 12 al 13).

Bajo el lema “La unidad a ti debida”, la Fundación surgida tras el secuestro y asesinato del joven edil del PP organizará distintos actos en capitales de provincia como Madrid, Zaragoza, Málaga, Cádiz, Salamanca, Vitoria, Pamplona, Palma de Mallorca, Alicante, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

A través de estos homenajes se recordará que “muchas personas justas se posicionaron con las víctimas, se enfrentaron a los terroristas y a quienes les apoyaban y reclamaron cívicamente libertad, memoria, justicia y democracia”, ha explicado en una nota la directora de la Fundación, Cristina Cuesta.

La Fundación pidió además “a todos los municipios españoles” que convoquen actos en torno al 13 de julio y que “involucren a los jóvenes” en ellos, según ha reclamado por su parte la presidenta de la Fundación y hermana del concejal asesinado, Marimar Blanco.

Ha recordado en este sentido que en los últimos meses la Fundación se ha centrado en contar la historia de Miguel Ángel a los jóvenes porque esa “es la mejor receta contra el radicalismo y la intolerancia”. Por su parte, El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que su formación mantiene “viva la memoria y la dignidad de las víctimas” del terrorismo coincidiendo con el 25 aniversario de la liberación del funcionario de prisiones burgalés José Antonio Ortega Lara que fue secuestrado por ETA.

“25 años después de la liberación de Ortega Lara tras 532 días secuestrado por ETA, mantenemos viva la memoria y la dignidad de las víctimas, y nuestro agradecimiento a los Cuerpos de Seguridad del Estado, que han sido imprescindibles en la lucha contra la banda terrorista”, ha afirmado Feijóo, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Por su parte, desde Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) no asistirán. En un comunicado, Dignidad y Justicia (DyJ) anunciaron que no participará en este acto para no coincidir con Sánchez. En referencia al etarra condenado como autor material del contra el exconcejal de Ermua en 1997, “acude al homenajea a Blanco; eso es de hipócritas, indicó Daniel Portero, presidente de la asociación.