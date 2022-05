‘Pegasus’ también se coló en los teléfonos de Sánchez y Robles para hacer escuchas

··· Poco tardaron las diferentes figuras políticas en reaccionar a través de sus cuentas de Twitter a este suceso. Uno de ellos ha sido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien se solidarizó casi de manera inmediata con Pedro Sánchez y Margarita Robles, como “víctimas” de espionaje, aunque les reprochó “no haber hecho nada” hasta que llegaron las denuncias desde el independentismo. “La violación de la intimidad de Pedro Sánchez y la ministra Robles es un crimen gravísimo que amenaza la democracia”, afirmó. Pero, según el expresident, “la Moncloa ha tenido que esperar a que hubiese una infección con Pegasus en los móviles del presidente y de la ministra para considerar que es un asunto de extrema gravedad e investigarlo”. En cambio, “cuando lo denunciábamos los catalanes, no merecíamos tanta consideración”.

··· Por su parte, el secretario general de JuntsXCat, Jordi Sánchez, consideró que dichas declaraciones “certifican” el espionaje a independentistas. “Que Pedro Sánchez haya sido espiado no quita ningún motivo para seguir pensando que las cloacas del Estado español están detrás del ‘CatalanGate’. Más que nunca, comisión independiente de investigación”, escribió.

··· Asimismo, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, reaccionó de manera contundente: “El Estado ha espiado, espía y espiará”, reflexionando en torno a quién es artifice del espionaje: “Si fue el Gobierno es malo, si no fue el Gobierno es aún peor”. Por último, añadió que “si no limpias tus cloacas, se llenan de ratas y las ratas se lo comen todo. Luego no te quejes de que te muerden”.

··· En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, criticó que “la doble vara de medir es evidente” respecto al independentismo catalán. “Sé que es sentirse espiado, vulnerada tu intimidad y tu acción política”, recordó.